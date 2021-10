Joele Milan, gesto estremo dopo la cacciata da Uomini e Donne: “Incidente di percorso (VIDEO)

Dopo essere stato allontanato dal trono di Uomini e Donne Joele Milan ha deciso di compiere un gesto estremo. Il giovane è tornato sui social per raccontare la sua versione dei fatti, la quale poco concilia con quella emersa durante la trasmissione.

Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno, il ragazzo ha deciso di fare una piccola pazzia che ha lasciato senza parole i telespettatori. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha fatto.

Il gesto estremo di Joele Milan

Il trono di Joele Milan a Uomini e Donne è stato, certamente, tra i più rapidi della storia del programma e, a quanto pare, si è concluso con un gesto piuttosto estremo. Il protagonista è stato allontanato dalla trasmissione in quanto la redazione ha scoperto che stava provando a mettersi d’accordo con la corteggiatrice Ilaria per sentirsi anche al di fuori del programma. Malgrado entrambi abbiano provato a far emergere la loro buona fede, in studio nessuno ha creduto alla loro versione dei fatti.

Tuttavia, allo scopo di dimostrare le sue buone intenzione e il suo affezionamento al programma di Maria De Filippi, Joele ha deciso di fare un tatuaggio, anche piuttosto evidente, legato all’esperienza che si è appena conclusa. Milan, infatti, ha voluto tatuare il trono di uomini e donne sulla coscia destra. Si tratta di un tatuaggio parecchio grande e abbastanza esplicito. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joele Milan (@jeijjei)

La reazione del pubblico di Uomini e Donne

Il giovane, poi, ha deciso di commentare questa scelta dicendo semplicemente: “Incidente di percorso”. Nello specifico, è come se il ragazzo avesse voluto rendere indelebile questa esperienza che, in fin dei conti, gli ha insegnato comunque qualcosa. Gli utenti del web, però, sono rimasti assolutamente basiti dal suo comportamento. La ,maggior parte delle persone che stanno seguendo la vicenda, infatti, non hanno affatto compreso il gesto di Joele dopo la cacciata da Uomini e Donne.

L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha ironizzato sulla vicenda dicendo che, molto probabilmente, il protagonista avesse intenzione di portare per sempre con sé l’estrema figuraccia fatta durante la sua breve esperienza all’interno della trasmissione. Ad ogni modo, per evitare il fomentarsi di polemiche, Joele ha anche deciso di limitaere la possibilità di commentare al di sotto di alcuni suoi post. In questo modo, almeno pubblicamente, le persone non possono manifestare la loro opinione.