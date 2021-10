Uomini e Donne, nuova segnalazione su Ciprian: era già stato in tv, ecco dove (FOTO)

Più passano i giorni e più aumentano i dubbi dei telespettatori di Uomini e Donne su Ciprian, sta di fatto che in queste ore è stata diffusa una nuova segnalazione. Nello specifico, il pubblico non crede affatto al suo reale interesse per Andrea Nicole.

Secondo la maggior parte delle persone, lui è in studio solo per farsi vedere e riuscire a diventare un influencer. Dopotutto, questa è sempre stata una sua grande ambizione che non ha mai negato. Scopriamo, dunque, cos’altro è emerso.

I dubbi su Ciprian

In queste ore è sopraggiunta una nuova segnalazione su Ciprian. Il corteggiatore di Andrea Nicole è stato preso di mira, sia in studio che da casa, in quanto in molti non credono alla sua buona fede. Durante una puntata di Uomini e Donne, alcuni corteggiatori della tronista hanno menzionato una recente intervista del giovane in cui quest’ultimo dichiarava di voler diventare un influencer. La sua massima ambizione sarebbe quella di crearsi una posizione sui social, in modo da trasformare le sue passioni in un vero e proprio lavoro.

Ebbene, partendo da questo punto, non è difficile credere che il protagonista abbia scelto il talk show pomeridiano come vetrina per farsi conoscere. Inoltre, ha scelto anche di corteggiare Andrea Nicole, che ha un trascorso piuttosto particolare e difficile. Ad ogni modo, i dubbi dei fan sono stati incrementati da un’altra notizia sopraggiunta proprio nelle ultime ore.

La nuova segnalazione sul corteggiatore di Uomini e Donne

Stando a quanto emerso dalla segnalazione proveniente dai social, sembra proprio che Ciprian sia già stato in televisione. Nello specifico, ha avuto una parte nella fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti nel corso della sesta stagione. Questo, quindi, per molti è l’ennesimo segnale del fatto che il giovane non sia affatto intenzionato a conoscere realmente la tronista quanto, piuttosto, a proseguire la sua carriera nel mondo del web e dello spettacolo.

Almeno per il momento, però, il ragazzo ha preferito non rispondere a nessuna di queste accuse e insinuazioni. Il protagonista sta cercando di comportarsi in modo quanto più tranquillo possibile, evitando di fomentare polemiche. A tal proposito, ha anche scelto di rendere privato il suo account Instagram in modo da limitare il più possibile l’insorgenza di eventuali dinamiche sui social. Ma questo basterà a far cambiare idea ai numerosi spettatori che non credono in lui?