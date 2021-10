GF Vip, Lulù Selassiè parla delle violenze subite da ragazzina: “Mi faceva cose orribili” lacrime in studio (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Lulù Selassiè è stata chiamata da Alfonso Signorini per parlare delle drammatiche violenze subite quando era una ragazzina. In questi giorni, la concorrente si è aperta con i suoi coinquilini parlando di un momento molto delicato della sua vita.

Pertanto, il conduttore ha deciso di mandare in onda nuovamente quelle clip in modo da dare alla dama la possibilità di replicare ulteriormente alla questione. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Le violenze subite da Lulù Selassiè

Lulù Selassiè non ha avuto certamente un trascorso facile, sta di fatto che quando era una ragazzina ha subito delle violenze. In questi giorni si era già aperta con alcuni coinquilini spiegando alcuni retroscena inediti della sua vita. In particolare, aveva ammesso di essere stata corteggiata da un ragazzo che, purtroppo, si è rivelato una persona molto cattiva. Quest’ultimo, infatti, la minacciava e la costringeva a fare delle cose orribili.

Il giovane era in possesso di contenuti alquanto privati che riguardavano Lulù, pertanto, continuava a ricattarla di fare tutto ciò che le chiedeva altrimenti avrebbe divulgato tutto. La principessa aveva solo 15 anni, era sola e spaventata, pertanto, non ha potuto fare altro che assecondare le terribili volontà di questa persona. Tale individuo, poi, le faceva anche del bullismo psicologico in quanto le diceva di essere brutta e pronunciava frasi razziste.

Le altre confessioni fatte durante la puntata del GF Vip

Ad ogni modo, ad un certo punto, Lulù Selassiè ha trovato il coraggio di reagire alle violenze ed ha parlato con i suoi genitori. Quando sua madre ha scoperto tutto è crollata in un pianto disperato in quanto non riusciva a capire come avesse fatto a non accorgersi di nulla. Durante la puntata, poi, la concorrente ha detto che, oggi, è diventata finalmente una persona diversa. Con il passare del tempo ha acquistato molta più fiducia in se stessa e negli uomini.

Certamente non ha dimenticato tutto quello che ha vissuto, tuttavia, è riuscita ad andare avanti, grazie soprattutto all’aiuto delle sue sorelle. Clarissa e Jessica le sono state di grande aiuto per riuscire ad affrontare al meglio questa incresciosa situazione. In particolare la seconda l’ha aiutata a raccontare tutto quello che le stesse accadendo ai suoi genitori, pertanto, non smetterà mai di ringraziarla. (Clicca qui per il video)