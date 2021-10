Carmen Russo minaccia di lascare il GF Vip, Katia la offende: “Hai detto una cosa grave”

Litigata tra Carmen e Katia

Venerdì sera in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 Carmen Russo e Katia Ricciarelli hanno regalato al pubblico di Canale 5 una lite storica. Nel dettaglio, la soprano ha accusato l’attrice di essere una pettegola, per aver fatto dei complotti sulle nomination insieme a Jo Squillo.

La moglie di Enzo Paolo Turchi però non è rimasta in a guardare, anzi è sbottata, arrivando a minacciare di lasciare la casa di Cinecittà. “Io avrò 60 anni e tu sei una signora con più anni di me. Hai detto che sono una pettegola ipocrita. Tu hai battezzato tutte le donne. La scorsa settimana hai nominato Jo e questa volta me. In più al biliardo non parlavamo di te. Non erano discorsi e complotti sulle nomination. Io non ti permetto di dire falsità. Giuro su qualsiasi cosa che non è come dite voi Sonia. A questo punto io prendo e me ne vado da qui”, ha tuonato Carmen.

Per poi continuare così: “Alfonso io adesso prendo e me ne vado, perché non esiste proprio che vengo accusata di essere una falsa e pettegola. Katia è la regina e può permettersi di dire tutto. Sono stata vicino a lei ed ha sparlato di tutte. Quella è poco vestita, l’altra si è rifatta tutta, Francesca si esalta quando vede il fidanzato, Manila lascia i panni in lavanderia, le principesse esagerano. Ne ha una per tutti. Poi Alex il suo preferito, le ha scritto ‘ottusa’ ed ha fatto un pandemonio”.

La discussione tra le due continua nella notte

Oltre alla diretta le due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno litigato anche durante la notte. Infatti, dopo la puntata, quando Carmen Russo ha detto: “Ma figurati se esco per me va bene. Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto“, la lirica ha perso le staffe.

Katia Ricciarelli, furiosa per quella frase ha replicato in questo modo: “Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una st****a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’, lo dice a una che non ce l’ha. La famiglia, attaccati al tram con la famiglia. Questo è stato brutto, tutto per una votazione. Sono stanca di gente falsa. Sonia Bruganelli dice la stessa cosa mia e io non la conosco. Basta con le falsità, odio queste cose qui. Che cattiveria che mi hai fatto. Hai detto che io sparlo di Francesca, ma io dico le cose con ironia“.

Carmen Russo si sfoga con Raffaella Fico

Gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 6 hanno provato in tutti i modi di sedare gli animi e Carmen Russo si è confidata con la compagna d’avventura Raffaella Fico: “Lei pretende che tutti noi stiamo intorno a lei. E non apprezza nemmeno la gentilezza, la sincerità e l’educazione. A me dà fastidio se uno mi dice una cosa che non posso accettare. Ha detto delle falsità assolute e posso giurarlo su quello che ho di più caro”.

Per poi concludere così: “Non ho complottato nel modo più assoluto. Lei mi ha detto bugiarda, ipocrita e pettegola. Se ho reagito è normalissimo. Ok, ho detto che fuori ho una famiglia, ma è vero. Non era una cattiveria per lei. E poi posso reagire se vengo attaccata da un’altra persona? Credo di sì, quindi penso di avere ragione“.