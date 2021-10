GF Vip, la lite tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli degenera dopo la puntata: “Sei una str…” intervengono i coinquilini

Durante la diretta di ieri del GF Vip, Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno avuto un disguido davvero molto acceso. Ad ogni modo, la lite non si è placata dopo la fine della trasmissione, anzi, le due donne hanno continuato ad aggredirsi verbalmente in modo parecchio acceso.

Nello specifico, pare che Carmen abbia pronunciato una frase piuttosto piccata nei confronti della sua rivale. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

La brutta frase detta da Carmen Russo

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno proseguito la lite in modo piuttosto acceso. In particolare, la cantante lirica ha continuato ad insinuare che la sua interlocutrice fosse una vera pettegola. Proprio in virtù di questo meriterebbe di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip. Nell’udire queste parole, però, Carmen ha replicato in un modo piuttosto pungente. Nel dettaglio, la donna ha detto di non avere alcun problema a lasciare la casa.

Il motivo risiede essenzialmente nel fatto, anche se dovesse andare via, ciò che l’aspetta a casa è davvero allettante, ovvero, una famiglia da riabbracciare e da cui tornare. Queste frasi hanno indignato profondamente l’ex di Pippo Baudo che, infatti, ha perso le staffe in men che non si dica. La donna, infatti, ci ha visto della cattiveria dietro le espressioni della sua interlocutrice.

L’ira di Katia Ricciarelli

A tal proposito, le ha detto di essere davvero meschina in quanto si è servita di una situazione molto delicata per ferirla. Nello specifico, secondo Katia Ricciarelli, Carmen Russo le ha voluto rinfacciare il fatto che lei non ha una famiglia e, di conseguenza, nessuno ad aspettarla. Ricordiamo che, in più occasioni, Katia ha parlato delle difficoltà che spesso ha vissuto a causa dell’assenza di figli nella sua vita. Proprio per questo motivo, la donna si è sentita ferita nel profondo.

Malgrado questo, però, Carmen non si è scusata e non ha fatto nessun passo indietro nei confronti della coinquilina. La lite, dunque, si è fatta sempre più accesa al punto che è stato necessario l’intervento degli altri coinquilini per separarle. Questa mattina, poi, il risveglio è stato altrettanto turbolento. Katia si è alzata di buon ora ed è tornata a sfogarsi con alcuni compagni d’avventura definendo la sua rivale una persona davvero falsa e spregevole.