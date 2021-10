Il Paradiso delle signore 21 ottobre trama: Gloria sparisce, Salvatore ha un sospetto

La trama della puntata di giovedì 21 ottobre del Paradiso delle signore è davvero molto avvincente. In tale episodio, infatti, assisteremo ad alcuni eventi degni di nota, come ad esempio la scomparsa di Gloria.

La zia Ernesta, infatti, si metterà subito in allerta in quanto non riuscirà più a rintracciare sua nipote. Salvatore, dal canto suo, assisterà ad una scena alquanto particolare che riguarda Anna e Roberto, pertanto, comincerà a sospettare che tra i due ci sia qualcosa di più.

Novità per Tina al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 21 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che per Tina ci saranno delle belle novità. Il medico che sta seguendo il suo caso, infatti, le prescriverà una cura con lo scopo di riuscire a risolvere quanto prima i suoi problemi di voce. Malgrado i leggeri miglioramenti e le tante speranze, però, la fanciulla non riuscirà ad essere serena e continuerò a preoccuparsi per la sua voce. Vittorio, dal canto suo, riuscirà ad ottenere un bel risultato con il produttore del film.

Il direttore dello shopping center, infatti, riuscirà a convincerlo a dargli il via libera per modificare la sceneggiatura. Una volta scoperta questa notizia, quindi, Conti deciderà di coinvolgere Tina per far sì che si esibisca in una piccola performance al Circolo. In tale occasione saranno presenti sia il produttore del film sia Brivio, quindi per la ragazza sarà un0occasione davvero importantissima.

Trama 21 ottobre: Gloria scompare

Su di un altro versante, poi, vedremo che Anna sarà sempre più vicina a Roberto. Nella puntata del 21 ottobre, inoltre, vedremo che Salvatore assisterà ad una scena che gli genererà dei sospetti. Nel dettaglio, il ragazzo vedrà i due protagonisti allontanarsi in auto insieme. Questo, dunque, farà nascere in lui il dubbio che tra loro possa esserci qualcosa di più. In virtù di questo, comincerà a tenere sott’occhio la situazione.

Ad un certo punto, poi, vedremo che Armando riceverà una telefonata inaspettata. Si tratta della zia Ernesta, la quale si dirà profondamente preoccupata per Gloria. La donna, infatti, dirà di non riuscire più a mettersi in contatto con la protagonista, la quale si era rifugiata da lei per tutto questo tempo. Il tono della sua voce sarà estremamente preoccupato, pertanto, Armando non potrà fare altro che provare a tranquillizzarla e mettersi subito alla ricerca della donna.