GF Vip, Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni provocano: “Ci baciamo davanti a Lulù”

Cosa c’è tra Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo?

Sin dai primi giorni di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo hanno un rapporto molto bello. Questa amicizia ha fatto ingelosire più volte Lulù Selassié, che giorni fa addirittura ha fatto una sceneggiata all’ex volto di Uomini e Donne.

“Amore a me dà fastidio lo sai. Perché tu gli stai sempre così vicino e non mi piace. Poi mi avevi promesso che avresti evitato di farlo e invece continui. Cerchi di includerlo nel gruppo? Amore tranquilla che lo faccio già io. Evita di dargli certe attenzioni. Per favore smettila ti prego. Non mi far soffrire anche te, troppe volte ho vissuto situazioni così“, ha detto la principessina.

I due gieffini fanno ingelosire Lulù

Ormai Lulù Selessié e Manuel Bortuzzo hanno chiuso il loro flirt, ma sabato sera il 22enne è tornato ad avvicinarsi a Sophie Codegoni, che ha detto: ”Mettete la canzone “Come un pittore”? Così io e Manuel piangiamo. Ci facciamo una clip pazzesca ragazzi”. A quel punto il nuotatore ha fatto la seguente battuta: “Mettetela e noi ci baciamo“.

La proposta ironica è piaciuta all’ex tronista di Uomini e Donne, che ha rilanciato con una frecciatina scherzosa: “Sì, ci baciamo davanti a Gianmaria e Lulù“. Alcuni utenti web e telespettatori del GF Vip 6 insinuano che questo sia l’inizio del piano che la 19enne aveva studiato fuori dal reality show.

Il padre di Manuel Bortuzzo su Sophie con Manel

Giorni fa, chiamato in causa sul rapporto che si è venuto a creare tra Manuel e Sophie Codegoni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, il padre Franco Bortuzzo ha detto il suo punto di vista.

“Manuel e Sophie? Lui ha sempre avuto ragazze bellissime vicino e Sophie è una bellissima ragazza, ma non devo dirlo io: ciò che è bello deve dirlo lui, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Quindi vedremo quello che succederà. Non è facile stare con lui, bisogna ragione a lungo termine. Manuel è uno sciupafemmine e lo è sempre stato”, ha asserito l’uomo.