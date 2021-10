Anna Tatangelo, la sorella confessa: “Quel suo pianto disperato per Gigi D’Alessio”

Anna Tatangelo e il periodo nero dopo l’addio a Gigi D’Alessio

A distanza di qualche anno emergono dei particolari sulla separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. A quanto pare, non è stato un periodo facile per la cantante di Sora dopo l’addio all’artista napoletano. A renderlo noto è stata la sorella della frusinate, Silvia, intervistata dal magazine DiPiù.

La ragazza ha rivelato la fase nera vissuta dalla consanguinea. “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta…”, ha confessato la donna. Poi ha continuato, dicendo che fino all’ultimo momento si era augurata che la sorella potesse tornare insieme ala cantautore. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è stato dichiarato.

La cantante di Sora e le sue insicurezze

Tuttavia, le speranze sono svanite quando è venuta a conoscenza che Gigi D’Alessio già stava iniziando a frequentare un’altra ragazza. Proprio a causa del dolore seguito alla fine di questa storia d’amore durata 15 anni, sembra che Anna Tatangelo abbia sviluppato una serie di nuove insicurezze.

Per tale ragione la giurata di All Together Now ci ha messo tanto tempo per dichiarare a tutti della sua nuova relazione, quella con il rapper Livio Cori. Si tratta di un cantante campano con cui la cantante di Sora è venuta allo scoperto solo alcuni mesi fa.

Silvia Tatangelo parla della nuova relazione della sorella

Sembra, inoltre, che anche Silvia Tatangelo sarebbe venuta a conoscenza della relazione della sorella a cose fatte. A tal proposito, intervistata dal settimanale DiPiù la ragazza ha detto: “All’inizio non ne voleva parlare, neanche con me. E’ normale quando volti pagina da mamma, che scattino paure, insicurezze”.

La conduttrice di Scene da un Matrimonio e Livio Cori, paparazzati spesso insieme nei mesi scorsi, hanno ufficializzato la loro storia d’amore solo nel mese di agosto eora la vivono alla luce del sole.