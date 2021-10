Uomini e Donne anticipazioni oggi: ripensamenti per Ida? Alcuni tronisti si sbilanciano

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 20 ottobre, rivelano che si continuerà a parlare delle intricate vicende che riguardano il trono classico e quello over. Specie quest’ultimo sta dando davvero grande soddisfazioni ai telespettatori assetati di trash.

Proprio nella messa in onda di ieri c’è stato un alterco piuttosto forte tra Tina e Gemma a causa di un bacio che quest’ultima ha dato a Costabile. Poi è finita al centro della bufera Isabella, accusata di fare sponsorizzazioni sul suo profilo Instagram. Chi finirà nel mirino oggi? Scopriamolo subito.

Anticipazioni oggi: Ida di nuovo protagonista

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, le anticipazioni ci svelano che si parlerà di Ida Platano. La donna ha da poco interrotto la frequentazione con Marcello a causa di alcune recenti discussioni. Il cavaliere è apparso piuttosto stranito dai comportamenti adoperati dalla dama, al punto da raffreddarsi e non voler andare avanti. Tuttavia, in questi giorni sembrava esserci stato un piccolo riavvicinamento tra i due, seppur molto graduale. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare che Marcello avrà un ripensamento ulteriore.

Il cavaliere, infatti, pare dirà nuovamente di non voler continuare a conoscere Ida in quanto non convinto del suo modo di essere. La dama, dunque, dovrà rassegnarsi a lasciarlo andare. Per quanto riguarda Biagio, invece, nella puntata di oggi si parlerà anche di lui e, sicuramente, non mancheranno gli interventi piccati da parte degli opinionisti e di alcuni esponenti del parterre.

I tronisti di Uomini e Donne hanno preferenze

Occhi puntati anche su Armando. Malgrado gli ultimi disguidi, quest’ultimo sembrerà nutrire ancora un certo interesse per Marika. Ad ogni modo, non ci resta che attendere la puntata per scoprire se tra i due è possibile un ritorno di fiamma oppure no. Al trono classico, invece, le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne ci svelano che alcuni tronisti cominceranno a mostrare le loro preferenze.

Andrea Nicole non riuscirà a trattenere il suo interesse per Ciprian. Malgrado i presenti in studio faranno di tutto per dissuaderla e per aprirle gli occhi, la tronista sembrerà andare dritta per la sua strada. Per quanto riguarda Roberta, invece, la ragazza sarà molto vicina a Samuele. Anche Matteo non riuscirà a nascondere la sua preferenza per Noemi,