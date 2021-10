GF Vip, Gianmaria Antinolfi fa una gaffe sui disabili, il web chiede la squalifica: ecco cosa è successo

pIn queste ore, nella casa del GF Vip si è verificato un episodio alquanto increscioso che riguarda Gianmaria Antinolfi e la gaffe sui disabili. Il giovane si è concesso un ennesimo confronto con la sua ex Soleil durante il quale è accaduto qualcosa di inaspettato.

Molte persone credono che i due si siano messi d’accordo dando luogo ad una strategia studiata a tavolino per creare sgomento in casa. Nel tentativo di discolparsi da queste accuse, però, il giovane ha detto qualcosa di troppo.

La gaffe sui disabili di Gianmaria

Dopo la puntata di lunedì del GF Vip, Gianmaria Antinolfi si è reso protagonista di una gaffe sui disabili. Durante la diretta sono stati toccati vari argomenti, tra cui anche il rapporto travagliato esistente tra Antinolfi e Soleil Sorge. I due, infatti, non fanno altro che punzecchiarsi, quasi come se volessero a tutti i costi stare al centro dell’attenzione. Questo ha fomentato i sospetti di coloro i quali credono che i due si siano messi d’accordo per creare delle dinamiche studiate ad hoc nel programma.

Nelle ore successive alla messa in onda, dunque, Gianmaria si è avvicinato a Soleil per avere un ulteriore chiarimento con lei. Durante il confronto, però, il giovane ha detto delle frasi poco carine. Nel dettaglio, ha detto che lui e la sua ex sarebbero dei veri “handicappati” se avessero deciso di mettere in piedi una simile farsa. Non contento del termine utilizzato, poi, il ragazzo ci ha aggiunto anche “down”.

Antinolfi squalificato dal GF Vip?

In passato, per cose anche meno gravi di questa, i concorrenti sono stati immediatamente squalificati dal gioco. Quest’anno, però, lo stesso Signorini ha chiarito che gli autori hanno deciso di adoperare una linea più morbida onde evitare la pioggia di squalifiche accaduta l’anno scorso. Ad ogni modo, alcune frasi, secondo gli utenti del web, non meritano alcun tipo di indulgenza.

In molti, infatti, sia su Twitter sia su Instagram, non stanno facendo altro che chiedere l’imminente squalifica sia di Gianmaria sia di Soleil per la gaffe sui disabili. Quest’ultima, infatti, non ha fatto nulla per redarguire il suo interlocutore. Pertanto, il web ritiene che la ragazza sia altrettanto colpevole allo stesso livello del suo ex. Cosa deciderà di fare lo staff del programma stavolta? Si chiuderà un occhio anche in questa circostanza oppure no?