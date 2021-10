Manuel Bortuzzo, si arrabbia con Lulù e dice una frase mortificante al GF Vip: “Devi toccarmi il ca…” (VIDEO)

La relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo sta diventando sempre più travagliata nella casa del GF Vip. La ragazza continua a dargli attenzioni, mentre lui non le riserva altro che frasi scortesi e gesti poco carini.

Qualche ora fa, però, il giovane sembra aver toccato davvero il fondo pronunciando una frase davvero volgare e mortificante per la principessa. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Manuel scortese con Lulù

Manuel Bortuzzo si è reso protagonista di una frase alquanto volgare contro Lulù. Quest’ultima sta continuando a corteggiarlo nella spasmodica speranza di riuscire ad avere da lui le attenzioni che desidera. Il nuotatore, però, si comporta in modo alquanto altalenante. A volte si lascia andare con lei, ma altre volte si comporta in modo davvero scortese. Poco prima di cena, ad esempio, la giovane si è avvicinata a lui per fargli qualche coccola.

Nel dettaglio, gli ha messo una mano sul collo ed ha cominciato ad accarezzarlo dolcemente. Lui, però, ha reagito in modo piuttosto bizzarro. In particolare, si è staccato in maniera brusca dalla protagonista ed ha sbottato contro di lei dicendole di non dovergli toccare il collo. La ragazza, allora, nel tentativo di capire il motivo di questa reazione così strana, gli ha chiesto che cosa dovesse toccargli.

La frase volgarissima di Bortuzzo che indigna il web

A quel punto, allora, Manuel Bortuzzo ha dato una risposta molto secca e volgare a Lulù dicendole: “Devi toccarmi il ca…”. Lei, in un primo momento, non ha compreso esattamente le sue parole, pertanto, gli ha chiesto di ripetere. Lui, senza vergogna alcuna, ha ripetuto esattamente la stessa frase. A quel punto, la dama è rimasta in silenzio e l’inquadratura si è interrotta. Gli utenti del web hanno commentato questo episodio definendo il comportamento del nuotatore davvero irrispettoso.

L’influencer Amedeo Venza, ad esempio, ha trattato la questione accusando Manuel di aver perso completamente il senso civico. In questo modo sta dimostrando di essere un ragazzo davvero poco garbato e galante nei confronti delle donne. Ad ogni modo, il giovane non sembra affatto pentito del suo comportamento. Nelle ore a seguire, infatti, non ha provato in nessun modo a scurarsi con la sua coinquilina. Quest’ultima, dal canto suo, non è sembrata offesa dal suo comportamento, sta di fatto che sta continuando a comportarsi come se nulla fosse.