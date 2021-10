Lulù Selassié pensa di lasciare il GF Vip: “Mi manca Manuel, però ieri mi ha deluso”

Lulù vive male la lontananza di Manuel

Dopo il discorso di Manuel Bortuzzo e Alfonso Signorini, per alcuni giorni Lulù Selassié sembra essersi distaccata dal 22enne. Tuttavia, lunedì notte dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6 su Canale 5 la ragazza è crollata. La principessa ha rivelato a Gianmaria Antinolfi che vorrebbe abbandonare il reality show ed ha anche ammesso che le manca molto il nuotatore.

“Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare. Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone. So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi. Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato. Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata. E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel. A me manca, non posso essere falsa o dire le bugie. Che ci posso fare, sono sincera”, ha asserito la gieffina.

La principessa delusa da Manuel Bortuzzo

Martedì pomeriggio al Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassié è rimasta a letto e Gianmaria Antinolfi ha cercato di farla sorridere, ma senza riuscirci. La ragazza ha spiegato all’imprenditore napoletano di essere parecchio delusa da Manuel Bortuzzo.

La 23enne si aspettava che dopo il video in cui ha parlato del dramma che ha subito dai 15 ai 16 anni, lui l’avrebbe almeno abbracciata, invece lo sportivo è rimasto freddo e distaccato. L’atteggiamento del nuotatore l’ha ferita tantissimo.

Lo sfogo di Lulù con Gianmaria

Parlando sul letto con Gianmaria Antinolfi, la gieffina Lulù Selassié ha parlato della grande delusione ricevuta da Manuel Bortuzzo dopo la punta di lunedì scorso. “Io se vedessi le cose che hanno fatto stare male non riuscirei a essere glaciale. Cioè non potrei mai essere così fredda.Se voglio bene ad una persone e la vedo soffrire per una cosa del passato almeno un abbraccio lo regalo. Credo sia normale che la cosa mi dia un po’ fastidio”, ha detto la principessa. A dire il vero il nuotatore a causa di quell’atteggiamento è stato criticato sui vari social network.