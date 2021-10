Uomini e Donne, Isabella Ricci accusata di aver mentito a tutti, la fanpage pubblica una prova che la scagiona (FOTO)

Nel corso della puntata del 19 ottobre di Uomini e Donne, Isabella Ricci è stata presa di mira da molti esponenti del parterre. Specie Armando Incarnato ha accusato la donna di essere interessata solo alle sponsorizzazioni sui social e poco a trovare realmente l’amore.

A tal proposito, il giovane ha tirato in ballo la fanpage della dama, accusando quest’ultima di essere stata lei stessa a crearla e a gestirla per farsi pubblicità sul web. I gestori della fanpage in questione, però, hanno deciso di pubblicare una prova che sembra scagionare la donna dalle accuse.

Le accuse contro Isabella a Uomini e Donne

Isabella Ricci è finita nel mirino a Uomini e Donne a causa di Armando Incarnato. Quest’ultimo ha sbottato contro la dama accusandola di essere falsa e di essere in studio solo per sponsorizzare il suo profilo Instagram e il suo lavoro. A tal proposito, il cavaliere ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la donna abbia creato lei stessa la sua fanpage e la stia gestendo in gran segreto per aumentare il numero di followers. La dama ha provato a difendersi, tuttavia, non è stata in grado di fornire delle prove che certificassero la sua buona fede.

A scendere in capo, allora, sono stati coloro i quali pare abbiano creato realmente la fanpage in questione. Su tale pagina Instagram, infatti, è stata pubblicata una foto che ritrae una conversazione intercorsa tra la dama e i veri amministratori. Stando a quanto emerso, pare che la pagina sia stata creata il 21 novembre dell’anno scorso, periodo in cui Isabella non era ancora presente sui social.

Le prove della fanpage della Ricci

La Ricci ha deciso di aprire un account solo diversi mesi dopo denominandolo Isabella Ricci.real. Lo scorso 5 luglio, poi, la donna ha mandato un messaggio alla fanpage in questione chiedendo di diffondere su tale pagina il suo reale profilo Instagram. Tale necessità è nata dal fatto che sul web fossero presenti davvero molti profili non autentici, pertanto, la donna ha sentito il bisogno di far prevalere quello originale.

Ebbene, questa conversazione scagionerebbe Isabella Ricci da tutte le accuse mosse a Uomini e Donne. Al di sotto del post in questione, inoltre, i fan della dama si sono prodigati allo scopo di difenderla e tutelarla dalle malelingue. La diretta interessata, invece, almeno per adesso non ha proferito parola. Molto probabilmente, però, la protagonista ha scelto di abbandonare il programma dato che nelle ultime registrazioni non era presente.