Il Paradiso delle signore spoiler 22 ottobre: Tina confessa il suo segreto a Vittorio, Gloria aggredita

Gli spoiler della puntata di venerdì 22 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Tina starà molto male dopo l’esibizione al circolo. La donna andrà di corsa dal medico, il quale le comunicherà una notizia che la sconvolgerà.

Per quanto riguarda Gloria, invece, Armando la troverà in ospedale. La protagonista è stata vittima di un’aggressione e il capo-magazziniere si offrirà di aiutarla a riprendere in mano la sua vita.

Tina fa delle confessioni al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 22 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Tina sarà molto soddisfatta della sua esibizione al circolo, tuttavia, i postumi saranno disastrosi. La fanciulla, infatti, avrà la gola in fiamme e non potrà fare a meno di recarsi dal suo dottore di fiducia. Quando gli spiegherà quello che le è accaduto, il medico le dirà che l’unica soluzione per riuscire a venire a capo del problema è quella di operarsi. La giovane, nell’apprendere questa notizia, scoppierà in un pianto disperato.

Dopo poco, chiamerà Vittorio e avrà uno sfogo anche con il direttore dello shopping center. Durante tale conversazione, la donna gli dirà di non poter più prendere parte al film musicale. Conti resterà senza parole e si metterà subito alla ricerca della giovane per scoprire che cosa le stia succedendo. Dopo aver girato a lungo per la città, Vittorio la troverà a vagare per le vie di Milano. A quel punto, i due avranno un chiarimento molto toccante.

Spoiler 22 ottobre: l’aggressione a Gloria

Tina, infatti, si aprirà finalmente con Vittorio e gli racconterà i suoi segreti. In particolare, gli dirà anche che il suo matrimonio con Sandro sia giunto al capolinea. Il direttore del grande magazzino si mostrerà molto comprensivo nei suoi confronti e farà di tutto per mostrarle tutto il suo appoggio e la vicinanza. Intanto, nella puntata del 22 ottobre del Paradiso delle signore vedremo anche che Gloria sarà parecchio in difficoltà. La donna ha subito un’aggressione a causa di uno scippo.

Armando la troverà in ospedale e le darà una mano. A quel punto, Gloria gli confesserà le sue intenzioni di lasciare per sempre Milano. Armando, però, le offrirà un’alternativa. Al grande magazzino, nel frattempo, Flora realizzerà la sua prima collezione per il Paradiso. Maria e Agnese le saranno d’aiuto nella fase di presentazione dei modelli.