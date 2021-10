Oroscopo 21 ottobre 2021: Ariete sul filo del rasoio, Capricorno audaci

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 ottobre 2021 esortano i nati sotto il segno del Capricorno ad essere audaci. I Toro sono un po’ sottotono e i Vergine devono risolvere delle questioni in sospeso.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno si sentono un po’ come se fossero sul filo del rasoio. Cercate di essere un po’ più rilassati in modo da evitare di inalberarvi per cose di poco conto. Sul lavoro ci vuole tanta concentrazione.

Toro. Giornata non proprio al top per quanto riguarda la forma fisica. Siete un po’ stanchi e provati e questo potrebbe crearvi qualche piccolo problema. In ambito sentimentale dovete mettervi in gioco un po’ di più. Siate intraprendenti.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del giorno 21 ottobre 2021, i nati sotto questo segno devono essere un po’ più attivi. Spesso tendete ad affidarvi troppo agli altri e questo non è un bene. Imparate a venire a capo delle situazioni da soli.

Cancro. In ambito professionale ci sono delle novità in arrivo. Tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo sono previsti anche degli ingressi di denaro. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siate più decisi.

Leone. Lasciate che le cose seguano il loro corso. Forzare la direzione degli eventi non vi servirà assolutamente a nulla. In ambito sentimentale potreste essere in attesa di una risposta. Sul lavoro, invece, è importante mantenere sempre un profilo professionale.

Vergine. Se ci sono delle faccende in sospeso dal punto di vista sentimentale, cercate di fare il possibile per risolverle. In ambito professionale, invece, non tutti si comportano in modo onesto e sincero nei vostri confronti, siate cauti.

Previsioni 21 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se state pensando di avviare un cambiamento importante nella vostra vita, questo è il momento giusto per insistere. Non lasciate che siano gli altri a decidere per voi o che siano le situazioni a prendere il sopravvento. Siate gli artefici del vostro destino.

Scorpione. Buon momento per le relazioni. In questo momento siete molto espansivi e socievoli, qualità che certamente riusciranno a portarvi delle grandi soddisfazioni dal punto di vista delle relazioni sociali. Sul lavoro dovete essere concentrati.

Sagittario. Giornata piuttosto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Mettete da parte l’orgoglio e concentratevi un po’ di più sui vostri desideri e obiettivi. In ambito professionale non dovete farvi mettere i piedi in testa da nessuno.

Capricorno. Siate più audaci. L’Oroscopo del 21 ottobre 2021 vi invita ad essere più reattivi. Sia in campo professionale, sia sentimentale, sono in arrivo delle belle novità. Una ventata di aria fresca potrebbe rendere più piacevoli le vostre giornate.

Acquario. Attenzione a ciò che desiderate, in quanto potrebbe avverarsi. Talvolta i desideri sono frutto di privazioni, mentre in altri casi potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi. Cercate di non commettere scelte affrettate.

Pesci. Pensate meno con la testa e seguite un po’ di più il vostro cuore. Le emozioni saranno un tratto predominante di questa giornata e non potrete far a meno di ascoltarle. Sul lavoro, invece, mantenetevi professionali.