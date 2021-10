GF Vip, due nuovi ingressi, il fidanzato di Francesca Cipriani e Antonella Fiordelisi: ecco quando entreranno (FOTO)

Da giorni sul web è trapelata la notizia secondo cui nella casa del GF Vip ci saranno dei nuovi ingressi. Così come già accaduto l’anno scorso, anche stavolta il cast del programma sarà in continuo divenire.

Ad ogni modo, i due nuovi concorrenti sono: Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani, e Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo. I due entreranno in due momenti differenti. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Il primo dei due nuovi ingressi al GF Vip

La casa del GF Vip si prepara ad accogliere due nuovi ingressi. Il primo si terrà venerdì prossimo, durante la puntata condotta da Alfonso Signorini. Il primo a varcare la soglia della porta rossa sarà Alessandro, il fidanzato di Francesca Cipriani. Questo è tra gli ingressi più attesi in quanto in molti sono curiosi di scoprire quale sarà la reazione della showgirl. Nelle occasioni precedenti, la concorrente ha avuto delle vere e proprie crisi nel momento in cui ha ricevuto delle sorprese dal suo compagno.

Scoprire che lui entrerà nella casa di cinecittà, dunque, sarà un momento davvero imperdibile. Ad ogni modo, stando a quanto rivelato dall’influencer Alessandro Rosica, pare che, almeno per il momento, il giovane entrerà in casa solo per qualche giorno. Non si sa, infatti, se la sua permanenza verrà prolungata oppure no. Per questo, bisogna attendere che trapeli qualche informazione in più.

L’ingresso di Antonella Fiordelisi

Per quanto riguarda il secondo dei nuovi ingressi nella casa del GF Vip esso è quello di Antonella Fiordelisi. L’ex compagna di Francesco Chiofalo pare entrerà nel reality show come concorrente a tutti gli effetti. Sul web, infatti, sono trapelati molti indizi in merito. Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, nonché amica intima di Antonella, ad esempio, ha rivelato che presto tiferà per una concorrente molto speciale. Il riferimento, chiaramente, non è potuto che andare a lei.

Ad ogni modo, per adesso la diretta interessata non può sbilanciarsi in modo esplicito sui social, quindi sta mantenendo un’aura di mistero. In ogni caso, per assistere al suo ingresso bisognerà attendere ancora un altro po’ di tempo. La ragazza, infatti, dovrebbe varcare la soglia della porta rossa nel mese di novembre. La data esatta non è ancora nota, ma non appena ci saranno informazioni in più, saranno sicuramente comunicate.