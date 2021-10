Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: le esterne di Andrea Nicole e Roberta, Armando confuso

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si parlerà soprattutto delle troniste donne, ovvero, Andrea Nicole e Roberta. Nel corso della messa in onda, infatti, scopriremo chi avranno deciso di portare in esterna e a che punto sono con le loro conoscenze.

Al trono over, invece, non mancheranno i continui battibecchi tra Tina e Gemma. Seppur della dama si sia già parlato, l’opinionista non perderà occasione per lanciarle qualche stoccata. Armando, invece, farà nuove conoscenze.

Spoiler trono classico Uomini e Donne

Giovedì 21 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e gli spoiler ci svelano che si parlerà soprattutto di trono classico. Dopo aver approfondito il percorso di Matteo e aver appurato il suo palese interesse per Noemi, oggi si parlerà delle ragazze. Per quanto riguarda Andre Nicole, lei sta conoscendo Ciprian e Gabrio. Stando a quanto emerso dalle ultime esterne, pare che sia molto più propensa nei confronti del primo. Tra i due, infatti, c’è stato anche un bacio appassionato a telecamere spente.

Ad ogni modo, cosa avrà deciso di fare stavolta? Avrà dato una chance a Gabrio, oppure sarà sempre più intenzionata a conoscere Ciprian. La caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, in occasione della registrazione avvenuta in tale giorno ha pubblicato un post riferito alla tronista in cui le ha augurato il meglio. Per tale motivo, è probabile che assisteremo a qualche evento degno di nota.

Puntata di oggi: confusione al trono over

In merito a Roberta, invece, gli spoiler della puntata del 21 ottobre di Uomini e Donne rivelano che la ragazza sarà sempre più vicina al corteggiatore Samuele. A breve, infatti, ci saranno dei colpi di scena per quanto riguarda il suo percorso. Al trono over, invece, continueranno ad esserci dei dibattiti molto accesi tra Gemma e Tina. Armando, dal canto suo, ha interrotto la conoscenza con Marika, in quanto lei sembra non essere molto interessata a lui.

Nel corso della puntata, dunque, vedremo se il napoletano ha puntato i suoi occhi su qualche altra dama del parterre. Ida Platano, invece, si troverà ad essere nuovamente senza corteggiatori. Dopo l’interruzione del rapporto con Marcello, infatti, la dama dovrà attendere ancora un altro po’ di tempo prima di incontrare un nuovo cavaliere