Amici 21 anticipazioni, Flaza eliminata: ecco cosa ha combinato

Flaza e la sospensione della maglia

Chi sta seguendo la 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi avrà notato il comportamento poco corretto di un’allieva. Stiamo parlando di Flaza che da una settimana ha la maglia sospesa. Ricordiamo che scorse settimane ha infranto il regolamento almeno due volte e la sua coach Lorella Cuccarini ha deciso di punirla.

“Eliminarti ora per me sarebbe un fallimento. Vuoi fare questo mestiere? Dimostralo. Dipende da te. Ho deciso di toglierti il telefono perché è una distrazione. La maglia la tengo ancora io. Questo atteggiamento non è quello giusto per andare avanti. Non soltanto qui, ma anche fuori da Amici. Come pensi di essere credibile sul palco se non sei coerente nella vita?”, ha detto la professionista romana. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Lo sfogo dell’allieva di canto

Invece di riflettere sugli sbagli commessi ad Amici, Flaza era sembrata addirittura infastidita per quello che avevano mostrato durante la puntata andata eccezionalmente in oda lunedì pomeriggio.

“Non mi rode per la maglia che mi è stata sospesa, mi rode più per me, perché io non sono questo. Hanno fatto vedere solo alcune cose che non mi appartengono, quindi mi dispiace ma io non ci sto. Questo è quello che poi fanno vedere ai professori, e poi Rudy mi viene a dire che sto buttando il mio percorso alle ortiche, quando non è così“, ha detto l’allieva di canto del talent show di Maria De Filippi.

Flaza eliminata da Amici di Maria De Filippi

Stando alle anticipazioni forniti in rete sulla registrazione effettuata mercoledì, Flaza ha trasgredito un’altra regola. In pratica la ragazza è stata eliminata dal talent show di Canale 5. Infatti, pare che la cantante non abbia rispettato gli orari delle prove costume. Prima Inder e ora lei, chi sarà il prossimo ad abbandonare Amici? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.