Antonella Fiordelisi entra al GF Vip, ma non ha il vaccino: ecco cosa succederà (FOTO)

In questi giorni è trapelata la notizia secondo cui Antonella Fiordelisi entrerà presto nella casa del GF Vip. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo dovrebbe varcare la soglia della porta rossa nel mese di novembre, tuttavia, sembra esserci un problema.

La ragazza, infatti, in più di un’occasione ha rivelato di non avere il vaccino contro il covid. La sua è una presa di posizione in quanto ha scelto di non vaccinarsi e lo ha ribadito più volte tra le sue Instagram Stories. Pertanto, vediamo cosa accadrà.

Le regole anti-covid al GF Vip

In tempi di Coronavirus tutte le regole e le abitudini di vita sono cambiate. Questo riguarda anche il mondo dello spettacolo che, infatti, impone a chi ne fa parte di rispettare in modo rigido e rigoroso tutte le disposizioni anti-contagio. Per consentire il normale svolgimento dei programmi e dei reality show soprattutto, i concorrenti devono necessariamente sottoporsi a dei controlli continui e meticolosi.

Al Grande Fratello Vip, ad esempio, i concorrenti devono sottoporsi ad una serie di tamponi di controllo e anche ad una quarantena cautelare prima di poter entrare. Inoltre, da quando il greenpass è divenuto obbligatorio, risulta necessario avere un tampone prima di accedere in ogni luogo o essere vaccinati. Ebbene, cosa accadrà ad Antonella Fiordelisi, la quale dovrebbe entrare al GF Vip malgrado non sia vaccinata? Il tampone, infatti, ha una validità di due giorni, scaduti i quali risulta necessario effettuarne un altro. Come si metterà dunque, per la donna?

Come sarà l0ingresso di Antonella Fiordelisi

La vicenda è stata affrontata dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha provato a rispondere alle numerose domande che le sono arrivate in privato sulla questione. Se Antonella Fiordelisi non è vaccinata, come farà ad essere una concorrente del GF Vip? Dovrà fare tamponi ogni due giorni? Al momento, la questione sembra essere la seguente. La ragazza dovrebbe sottoporsi ad un tampone molecolare alcuni giorni prima di entrare in casa.

In seguito, dovrebbe fare la quarantena cautelare e un ulteriore tampone poco prima di entrare in casa. Una volta appurata la sua negatività, dunque, la protagonista potrà diventare una concorrente a tutti gli effetti. Considerando che i concorrenti in casa vivono in completo isolamento dal mondo esterno, non dovrebbe esserci alcuna necessità di sottoporsi a continui tamponi. Tuttavia, non ci resta che attendere per saperne di più.