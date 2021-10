Wanda Nara e Mauro Icardi, lui fa credere che sia tornato il sereno, ma la verità è un’altra (FOTO)

In questi giorni i principali siti di gossip non stanno facendo altro che parlare del tradimento di Mauro Icardi ai danni di Wanda Nara. La donna ha appreso che suo marito l’avesse tradita con la bellissima Eugenia Suarez.

Dopo settimane piuttosto travagliate, però, tra i due sembrava essere tornato il sereno. Il calciatore, infatti, ha pubblicato diversi video e foto per dimostrare che tra i due fosse tornato tutto a posto. La verità, però, sembra essere tutt’altra. Scopriamo cosa è successo.

I gesti estremi di Mauro Icardi

Di recente Wanda Nara ha scoperto che suo marito Mauro Icardi l’ha tradita. La donna è venuta in possesso di chat alquanto esplicite dalle quali si è evinto perfettamente cosa stesse combinando il suo uomo. La prima reazione di lei, chiaramente, è stata quella di lasciarlo. Successivamente, ha sguinzagliato i suoi avvocati chiedendo al suo coniuge ingenti somme di denaro come risarcimento. Dopo tutta questa battaglia, però, sui social sono apparse delle foto piuttosto strane.

Mauro, infatti, ha pubblicato delle immagini in cui ha lasciato intendere che il rapporto con Wanda fosse stato recuperato. No sono mancate dediche romantiche, dichiarazioni di amore eterno e frasi di pentimento. Il giovane, inoltre, ha deciso anche di compiere un gesto estremo. In particolare, ha smesso di seguire tutti da Instagram, lasciando come unico profilo seguito quello di sua moglie.

Le nuove stoccate di Wanda Nara

Ad ogni modo, malgrado lui stia facendo di tutto per recuperare e per dimostrare che le cose siano tornate al loro posto, la verità sembra essere un’altra. In queste ore, infatti, Wanda Nara è tornata a lanciare una nuova stoccata contro suo marito Mauro Icardi. In particolare, la donna ha pubblicato uno scatto in cui è ripresa lei, suo marito e i suoi cinque figli. Al di sotto dello scatto, poi, ha aggiunto una didascalia che recita così: “Della mia famiglia mi prendo cura io, delle tr**e ci pensa la vita”.

Insomma, una frase alquanto piccata che lascia intendere che, in realtà, la donna non abbia ancora ingoiato del tutto il rospo. Ad ogni modo, anche da questo post si evince l’intenzione di provare a ricominciare e a ripristinare il sereno in famiglia. Tuttavia, il cammino sembra essere ancora piuttosto lungo e tortuoso. Vedremo come andrà a finire.