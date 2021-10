Oroscopo 22 ottobre 2021: Gemelli allo scoperto, Acquario più rilassati

Secondo l’oroscopo del 22 ottobre 2021, i nati sotto il segno dei Gemelli devono fare i conti con una questione in sospeso. Gli Acquario sono più rilassati, mentre Scorpione e Sagittario sono intraprendenti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non è importante il traguardo in certi casi, ma il percorso che intraprendete per raggiungerlo e quello che imparate da esso. Cercate di essere un po’ più fatalisti e non abbiate la pretesa di avere tutto sotto controllo, questo non è possibile.

Toro. Cercate di essere tranquilli in amore. Oggi potrebbe nascere qualche disguido, pertanto, non esagerate e contate fino a 100 prima di dire cose di cui potreste pentirvi. Dal punto di vista professionale ci sono delle faccende da risolvere.

Gemelli. Le bugie hanno le gambe corte, ricordatevelo. Non tirate troppo la corda in ambito sentimentale, in quanto le persone che vi circondano potrebbero stancarsi. Sul lavoro è importante fare una scelta, anche se difficile e piena di rinunce.

Cancro. Se state pensando di attuare un cambiamento radicale nella vostra vita, questo è il momento giusto. L’Oroscopo del 22 ottobre vi invita ad essere audaci e anche un po’ temerari. Ad ogni modo, tenete sempre gli occhi ben aperti.

Leone. Buon momento per cimentarvi in un nuovo progetto. Le stelle sono favorevoli, pertanto, anche la fortuna sarà dalla vostra parte. Cercate di essere audaci e di evitare di impelagarvi in situazioni troppo complesse.

Vergine. Le relazioni intriganti e particolari vi sono sempre piaciute. Ad ogni modo, in questo periodo sentite maggiormente la necessità di godervi un po’ di sana tranquillità e stabilità. In campo professionale siete alla ricerca di certezze.

Previsioni 22 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata piuttosto interessante dal punto di vista delle relazioni. Se siete alla ricerca di un nuovo amore, oggi sarete di buon umore e particolarmente loquaci. Sul lavoro urge un momento di pausa, altrimenti rischierete di fare degli errori.

Scorpione. Oggi siete particolarmente intraprendenti. Amerete prendere voi l’iniziativa in modo da sapere esattamente che cosa vi aspetta. Per quanto riguarda le faccende di cuore, invece, è importante non dare mai nulla per scontato.

Sagittario. Giornata piuttosto interessante sul fronte delle faccende di cuore. L’Oroscopo del giorno 22 ottobre denota una giornata piena di voglia di fare e di mettervi in gioco. Cercate di non essere troppo irruenti nel manifestare la vostra opinione, specie se dissenziente.

Capricorno. Purtroppo, non tutte le persone sono buone. Malgrado voi tentiate di vedere sempre il buono in tutti, talvolta arrivano delle delusioni e delle batoste. Cercate di non abbattervi e, soprattutto, di non cambiare il vostro modo di essere.

Acquario. Rispetto ai giorni passati, oggi siete sicuramente più rilassati. Cercate di tenere gli occhi ben aperti dal punto di vista professionale. Non siate troppo pretenziosi in amore. Sul lavoro, invece, è importante essere precisi.

Pesci. Siete un po’ distratti, ma in questo periodo è importante non perdere la concentrazione. Attorno a voi ci sono persone che potrebbero non aspettare altro che un vostro momento di cedimento. Non dategli questa soddisfazione.