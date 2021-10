Alessia Cammarota, ex Uomini e Donne, disperata: “Mio figlio non sta bene, credo l’abbia preso…” (VIDEO)

Alessia Cammarota, ex volto di Uomini e Donne, ha pubblicato su Instagram dei video in cui è apparsa davvero disperata. La ragazza ha dato il buon giorno a tutta la sua community, ma stavolta lo ha fatto in un modo piuttosto triste.

Nel dettaglio, infatti, ha detto di aver trascorso una notte davvero pessima in quanto suo figlio Niccolò non è stato affatto bene. Il piccolo, infatti, ha trascorso una notte quasi totalmente insonne. Scopriamo cosa è successo.

Perché Alessia era disperata

Altro brutto momento nella famiglia Palmeri. Alessia Cammarota, infatti, ha pubblicato dei video disperata in cui ha raccontato quanto stia accadendo in casa sua. La protagonista ha esordito dicendo ai fan di aver passato una nottata orribile in quanto suo figlio Nicco non è stato bene. La ragazza ha spiegato di aver subito contattato il medico per capire che cosa avesse. Stando a quanto emerso, la dama ha detto che sta circolando il virus e che, probabilmente, suo figlio se lo è beccato.

Alessia non è stata specifica, sta di fatto che non è chiaro se il virus a cui ha fatto riferimento sia il covid o un altro tipo di virus influenzale. Ad ogni modo, per scongiurare ogni dubbio, la donna ha detto di essersi barricata in casa insieme ai suoi figli. Neppure il fratello di Niccolò, infatti, è andato a scuola, proprio per evitare di contagiare altre persone. Il suo desiderio, infatti, è quello di arginare quanto prima la situazione e risolverla.

lo sfogo della Cammarota sulla gravidanza

Il piccolo, dunque, ha già cominciato la cura e sembra stare anche meglio. Dopo le Instagram Stories disperata, infatti, Alessia Cammarota ne ha pubblicate altre in cui ha inquadrato il bambino mentre giocava e diceva di stare molto meglio. Un piccolo sospiro di sollievo, dunque, per la Cammarota, che di recente si è trovata ad affrontare una situazione piuttosto incresciosa. Alcuni utenti del web hanno insinuato che sia di nuovo incinta.

Ricordiamo che Alessia qualche mese fa ha perso il suo terzo figlio, pertanto, è molto sensibile su questo argomento. Ebbene, la ragazza ha avuto uno sfogo in cui ha esortato gli utenti a smetterla di parlare di questa cosa perché la fa stare molto male. Al momento non ha nessuna intenzione di avere un altro figlio in quanto è ancora impegnata ad elaborare il lutto.