GF Vip, Manuel Bortuzzo si riavvicina a Lulù Selassié: “Lascio le porte aperte tra me e te”

Riavvicinamento tra Lulù e Manuel

Dopo circa un mese di tira e molla e ripensamenti Manuel Bortuzzo ha deciso di chiudere quell’amicizia speciale che era nata con Lulù Selassié all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Tuttavia, la ragazza in questi giorni ha ammesso di sentire la mancanza del 22enne, ma quest’ultimo non sembrava minimamente interessato a ricucire il loro rapporto.

Mercoledì sera, però, qualcosa sembra essere cambiato, infatti la principessa e il nuotatore si sono appartati in giardino e lei ha iniziato a fare delle analogie tra il legame avuto con lui e quello che sta nascendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu.

Lo sfogo della principessa

Nel giardino del Grande Fratello Vip 6, Lulù Selessié ha parlato a lungo con Manuel Bortuzzo. Pare che tra i due gieffini c’è stato un piccolo riavvicinamento. “Siamo tutti diversi, con esperienze diverse, però è bello il loro legame. Una frase bella che mi è piaciuta, su Nicola, è stato quando qualcuno ha detto ‘Se ti piace bene altrimenti chiudi’ e Miriana ha risposto ‘perché devo chiudere, perché devo sbattere le porte in faccia a Nicola?”, ha detto la principessa.

Per continuare in questo modo: “Questa cosa mi è piaciuta tanto. Lei non ha chiuso a priori. Io ho pensato ‘che brava che è stata’. Ieri sono andata in confessionale sono andata e ho detto ‘ma se sapevo che potevamo andare nella LoVe Boat ve lo chiedevo per me e Manu’. Alla fine eravamo gli unici più vicini e ci stava”.

Manuel Bortuzzo a Lulù: “Le porte sono aperte con te”

Dopo lo sfogo di Lulù Selessié al Grande Fratello Vip 6 è stato il turno di Manuel Bortuzzo che in giardino le ha detto: “Però capisci che quando qualcuno lascia la porta aperta, anche nel caso suo, è una porta che non significa che avranno un lito fine. Cioè non vuol dire che la porta è aperta ed allora Nicola andrà a segno. Porta aperta significa che Nicola potrà mettersi con Miriana, forse”.

Per poi concludere il suo discorso così: “E allora le porte aperte certo che ci sono anche tra noi. Io ho lasciato le porte aperte. Nella consapevolezza che un giorno le cose possono andare. Perché non credo sia una cosa da precludere tra noi. Per me una porta si chiude se succede qualcosa di grave. Se ti odio o non voglio nulla da te chiudo, altrimenti lascio aperto”.