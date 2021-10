Uomini e Donne, un ex tronista della scorsa edizione ha mentito a tutti? “Già la teneva…” (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una segnalazione che riguarda un ex tronista di Uomini e Donne. Il giovane ha fatto parte della scorsa edizione ed è stato accusato di avere già un flirt in atto mentre era sul trono.

Il diretto interessato è Massimiliano Mollicone. Il ragazzo ha deciso di venire allo scoperto con la sua nuova fiamma. Tuttavia, alcuni utenti del web hanno dichiarato che i due si frequentassero già durante il trono. Scopriamo tutti i dettagli.

Segnalazione sull’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne Massimiliano Mollicone è finito al centro della bufera in quanto è stato accusato di aver tradito la fiducia del programma e anche quella di Vanessa. In queste ore, infatti, il giovane ha deciso di mostrare a tutti la sua nuova fiamma. Attraverso una foto su Instagram, infatti, Massimiliano ha mostrato la ragazza di spalle mentre i due si tengono mano per mano. Dall’immagine in questione si evince che tra loro ci sia molta affinità e tenerezza.

Ad ogni modo, alcuni utenti del web hanno sbottato contro il giovane accusandolo di aver preso in giro tutti. Delle persone del suo stesso paese, infatti, hanno dichiarato di aver visto Massimiliano all’università con questa fanciulla. I due, dunque, si conoscevano anche mentre il ragazzo era sul trono di Maria De Filippi. Inoltre, come se non bastasse, in molti hanno detto che già all’epoca i due fossero molto intimi. (Continua dopo la foto)

La reazione di Massimiliano e Vanessa

Se questa notizia fosse vera, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe preso in giro la redazione, il pubblico e, soprattutto, Vanessa Spoto. Una volta terminato il programma, infatti, il ragazzo decise di uscire dallo studio con lei. La relazione, però, è durata come un gatto in tangenziale, sta di fatto che dopo pochissimo tempo hanno interrotto la loro storia.

Sul web, dunque, in molti stanno informando Vanessa del fatto che potrebbe essere stata tradita dal romano. Sia lei sia lui, però, almeno per il momento non hanno proferito parola in merito. La Spoto sta rispondendo alle domande dei fan, ma tra di esse non sembra esserci nessun riferimento a Massimiliano. I fan, invece, sono molto più interessati a sapere se nella vita della giovane ci sia un nuovo amore. Almeno per il momento, però, non c’è nessuna novità all’orizzonte.