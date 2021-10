Uomini e Donne puntata di venerdì: la produzione fa una scelta al trono classico, tensioni tra Tina e Gemma

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, quella di venerdì 22 ottobre, vedrà al centro dell’attenzione nuovamente i disguidi tra Tina e Gemma. Le due donne non potranno proprio fare a meno di punzecchiarsi e, stando alle anticipazioni, pare che la dama bianca riceverà un’altra spiacevole sorpresa.

Al trono classico, invece, lo staffi del programma ha preso una decisione importante che riguarda i tronisti. Scopriamo tutto quello che accadrà.

Lo staff di Uomini e Donne prende una decisione

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di venerdì rivelano che Maria De Filippi si concentrerà un po’ di più sul trono over. Nella puntata di ieri, infatti, sono stati chiamati in causa tutti e tre i tronisti. Matteo ha avuto modo di chiarirsi con Noemi dopo la discussione avvenuta la scorsa volta. Le altre due, invece, hanno fatto alcune esterne. Roberta è uscita con Luca, i due sono stati al mare e si sono trovati molto bene. Andrea Nicole, invece, ha salutato Gabrio, che è voluto andare via.

Ad ogni modo, il pubblico da casa era in attesa di scoprire chi sarebbe stato il sostituto di Joele. Quest’ultimo, infatti, è stato invitato a lasciare lo studio di Uomini e Donne in quanto la redazione ha scoperto che stava provando a mettersi d’accordo con la corteggiatrice Ilaria. Pertanto, in molti erano curiosi di scoprire chi sarebbe stato il suo sostituto. Ebbene, la redazione del programma ha preso una decisione in merito, ovvero, quella secondo cui non ci sarà nessun rimpiazzo al trono, almeno per il momento.

Nella puntata di venerdì, nuovo scontro tra Tina e Gemma

Per quanto riguarda il trono over, invece, nella puntata di venerdì di Uomini e Donne vedremo che verrà dato spazio anche ad Armando. Il cavaliere ragguaglierà i presenti in studio circa le evoluzioni della sua vita sentimentale. Stessa sorte toccherà anche a Biagio, il quale sembra essere davvero preso da una dama del parterre femminile. Isabella, invece, sarà messa un po’ in disparte dopo le recenti discussioni che sono avvenute in studio.

Nella puntata di oggi, però, dovremmo assistere anche ad una sfilata, la prima della nuova stagione. Al momento non è chiaro ancora il tema, tuttavia, sicuramente ci saranno dei colpi di scena per quanto riguarda Gemma. Quest’ultima, infatti, darà luogo ad un’esibizione davvero esilarante che scatenerà la furia di Tina. L’opinionista, infatti, per l’ennesima volta rovescerà dell’acqua addosso alla sua rivale.