Teresa Langella svela un dramma: “Sono stata molestata, finalmente l’ho detto” l’agghiacciante racconto (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella ha fatto una confessione inaspettata su Instagram svelando un dramma che aveva tenuto per sé per tutto questo tempo. La donna ha ammesso che, diverso tempo fa, fu molestata da un medico.

Il motivo per il quale ha deciso di parlarne solo ora risiede nel fatto che ieri, giovedì 21 ottobre, si è tenuta un’udienza durante la quale la protagonista ha avuto modo di raccontare quanto accaduto. Scopriamo cosa è successo.

Il dramma di Teresa Langella

Dietro la gioia e i sorrisi che spesso il pubblico è abituato a vedere su Instagram, spesso si celano delle situazioni ben più complesse. Questo è il caso di Teresa Langella, la quale ha svelato un dramma che l’ha accompagnata per molto tempo. La giovane ha pubblicato un post su Instagram in cui ha deciso, finalmente, di raccontare tutta la verità in merito ad una violenza subita. La donna ha detto che, un po’ di tempo fa, è stata molestata da un medico chirurgo.

Fino a questo momento non aveva mai fatto parola a nessuno dell’accaduto in quanto era troppo ferita per farlo. Ad ogni modo, nel corso della giornata di ieri si è tenuta un’udienza molto importante. In tale occasione, Teresa ha raccontato di aver trovato finalmente il coraggio di raccontare dinanzi al giudice, per filo e per segno, tutte le sordide vicende legate a quel brutto episodio. (Continua dopo il post)

Perché l’ex tronista ne parla solo ora

Nel farlo. la protagonista ha spiegato di aver provato un senso di sollievo e liberazione. Proprio in virtù di questo, ha deciso di rendere partecipi anche i suoi fan di questo increscioso accadimento. Teresa Langella, inoltre, ha rivelato di aver parlato di questo dramma in quanto spera che, con la sua storia, sia in grado di aiutare donne che si sono trovate o si trovano nella sua stessa situazione.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha esortato tutte a non avere paura e a denunciare sempre e comunque il proprio aggressore. Al di sotto del post in questione, chiaramente, non sono mancati i commenti delle persone a lei più care. Tra di essi, c’è stato quello di Andrea Dal Corso, il quale si è complimentato con la sua donna per il coraggio ed ha detto di amarla davvero moltissimo.