Joele e Ilaria stanno insieme dopo Uomini e Donne: la prima foto insieme e il web s’indigna (FOTO)

In queste ore, Joele Milan e Ilaria Melis hanno pubblicato la loro prima foto insieme dopo Uomini e Donne. I due sono stati allontanati dalla trasmissione in quanto beccati durante un ballo a mettersi d’accordo su come fare per seguirsi e parlarsi anche al di fuori del contesto televisivo.

Ad ogni modo, una volta terminata in maniera forzata la loro esperienza nel programma di Maria De Filippi, i due hanno deciso di proseguire la loro conoscenza al di fuori. Molti utenti del web, però, ci hanno visto del marcio. Scopriamo cosa è emerso.

La prima foto insieme di Joele e Ilaria

Il trono di Joele è stato tra i più rapidi della storia di Uomini e Donne, in quanto il ragazzo è stato accusato di voler prendere in giro tutti. Nello specifico, durante una puntata, Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio sia lui sia Ilaria ed ha rivelato di essere venuta in possesso di contenuti alquanto gravi. I due, infatti, durante un ballo si sono scambiati i contatti Instagram in modo da potersi sentire anche al di fuori delle telecamere. Questo è un comportamento non tollerato dal regolamento del programma, pertanto, i due sono stati mandati via.

Dopo qualche giorno dalla messa in onda della puntata, Joele e Ilaria sono stati avvistati insieme. I due, dunque, hanno deciso di frequentarsi davvero in quanto, probabilmente, attratti reciprocamente l’uno dall’altra. Sul profilo Instagram di entrambi è presente uno scatto in cui i protagonisti appaiono in auto insieme, felici e sorridenti. Ad ogni modo, in molti si sono scagliati contro di loro. (Continua dopo la foto)

Bufera sul web contro i due ragazzi

Subito dopo la pubblicazione della foto di Joele e Ilaria insieme, gli utenti del web hanno cominciato a muovere delle accuse. Secondo il punto di vista di molti, specie dell’influencer Deianira Marzano, i due avrebbero preso in giro tutti sin dal primo momento. La donna ha dichiarato che la coppia si starebbe continuando a comportare in modo falso solo per attirare l’attenzione.

In ogni caso, dopo la nascita di queste polemiche, i diretti interessati hanno deciso di compiere un gesto, ovvero, quello di rendere i loro account Instagram privati. Fino a ieri, infatti, i due avevano profili pubblici. Dopo la diffusione dei primi contenuti insieme, però, essi sono diventati privati. Questo, probabilmente, è da interpretarsi o come un modo per arginare le polemiche, oppure come un tentativo di aumentare followers.