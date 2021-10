GF Vip, scoppia la lite tra Raffaella Fico e Jo Squillo: “Non voglio passare per questa donna”

Nuovo scontro al GF Vip 6

Nelle ultime ore tutti i concorrenti maschi del Grande Fratello Vip 6 erano impegnati a giocare a biliardo o fare delle imitazioni di animali, le donne si sono scatenate creando nuove dinamiche che hanno fatto piacere al pubblico da casa. guardare.

Ogni giorno c’è una discussione nel loft di Cinecittà e l’ultima è quella tra Raffaella Fico e Jo Squillo. Tutto è nato perché un inquilino si è recato da Soleil Sorge a dirle che Miriana Trevisan e la dj avrebbero paura di passare del tempo con lei, temendo poi la rabbia di Raffaella Fico e Ainett Stephens.

Lo sfogo della soubrette napoletana

A quel punto Raffaella Fico ha chiesto un confronto con Jo Squillo ed è sbottata con lei: “In pratica è successo che le ragazze, Jo e Miriana hanno la percezione che se vanno da lei, non possono stare con noi. Comunque tu Jo non ti esponi nelle discussioni. Se io devo passare per la strega di turno non ci sto. E poi fate anche una bruttissima figura voi. Perché passate come persone senza personalità e cervello comandate da me e Ainett. Passa il messaggio che io vi condiziono a non stare con Soleil. Ma a me non frega nulla se state con lei e scherzate“, ha asserito l’ex fiamma di Mario Balotelli. (Continua dopo il video)

Jo scopre alcune voci che circolano in Casa sul suo conto e non ci sta!💥 #GFVIP pic.twitter.com/smAtsqAXJD — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 21, 2021

Jo Squillo contro Raffaella Fico: “Sono stufa dei dubbi che avete su di me”

Dopo lo sfogo di Raffaella Fico al Grande Fratello Vip 6 è stato il turno di Jo Squillo. Quest’ultima rivolgendosi alla sua compagna d’avventura ha detto: “No ma che state dicendo? Io non ho detto mai una cosa del genere. Ca*** non l’ho mai detta. Mai detto una roba di questo tipo e non l’ho pensata, non è vero. Tutte le volte avete dei dubbi su di me e io sono stufa. Io voglio portare chiarezza. E su tutto io voglio la verità. Soleil dice così, ma io non ho detto né pensato questo”.

Per poi concludere in questo modo: “Non voglio passare per questa donna. Qui passa che io non voglio prendere posizione. Perché non me l’avete mai detto? Ok, in realtà non voglio prendere posizione e non cambio. Voglio essere rispettata per la mia carriera e il mio modo di essere donna. Sono sempre in prima linea che dico di chiarirsi e di parlare contro chi fa le corna dietro o sparla alle spalle. Quindi non mi piace che dite quelle cose”.