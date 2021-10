GF Vip, Miriana Trevisan è fidanzata? Delle foto la incastrano: “Perché non dici la verità?” (FOTO)

In queste ore sul web non si sta facendo altro che parlare del fatto che Miriana Trevisan potrebbe essere fidanzata al di fuori della casa del GF Vip. Questo potrebbe essere il motivo per il quale la donna non riesce a concedersi al coinquilino Nicola Pisu.

L’opinionista Biagio D’Anelli e diversi influencer hanno diffuso delle pesanti segnalazioni sul conto della showgirl, corredate anche dal supporto di foto. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Miriana sarebbe fidanzata, ma in segreto

Il personaggio di Miriana Trevisan sta generando molto sgomento nella casa del GF Vip in quanto pare che la dama sia fidanzata. A diffondere questo scoop è stato per primo Biagio D’Anelli, il quale ha dichiarato di essere a conoscenza di prove che testimonierebbero la sua tesi. Stando a quanto emerso, pare proprio che la donna abbia un uomo al di fuori delle quattro mura di cinecittà. Sul web, infatti, sono trapelate delle foto in cui la protagonista appare in atteggiamenti intimi con un uomo.

Alcuni degli scatti in questione risalgono a settembre 2021, poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia. In effetti, riguardando il video di presentazione della concorrente, quest’ultima disse di avere un flirt in corso. Tuttavia, trattandosi di una cosa nata da troppo poco tempo, ha ritenuto opportuno specificare che il tutto sarebbe rimandato a quando uscirà dal reality show. (Continua dopo le foto)

Sgamata la strategia della Trevisan

Ad ogni modo, stando a quanto trapelato sul web, pare che Miriana Trevisan non sia stata del tutto sincera in quanto il presunto flirt sarebbe un fidanzato a tutti gli effetti. Tra i due, infatti, non sono mancati baci passionali e momenti di tenerezza che sembrano esplicitare un concetto già alquanto palese. Tuttavia, se questa fosse la verità, per quale motivo Miriana si dichiara single nella casa e sta continuando a stuzzicare Nicola Pisu?

In molti ritengono che quella della donna sia solamente una strategia per restare il più a lungo possibile nel reality show. Tutti, infatti, sanno che le storie d’amore sorte tra i concorrenti generano sempre molto interesse nel pubblico da casa. Pertanto, la showgirl si sarebbe voluta tenere libera questa opportunità in modo da giocarsi tale carta. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere la sua replica per scoprirlo.