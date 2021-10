GF Vip, Manuel Bortuzzo parla del suo interesse per Soleil, Sophie rimane senza parole (FOTO)

Le dichiarazioni di Aldo Montano

La novità della sesta edizione del Grande Fratello Vip è che il pubblico da casa può porre delle domande ai concorrenti del reality show. Ogni settimana, infatti, gli inquilini del loft di Cinecittà entrano a coppie nella social room e rispondono alle curiosità dei telespettatori.

Nelle ultime ore è stato il turno di Manuel Bortuzzo e il suo caro amico Aldo Montano. A quest’ultimo hanno domandato quale tra le donne della casa lo avrebbe intrigato di più se non fosse stato sposato. Lo schermidore ha risposto così: “Non saprei rispondere, non c’ho mai pensato. Quindi per adesso nessuna, perché dovrei pensarci. Magari ci penso e ve lo dirò in futuro“.

Le dichiarazioni di Manuel su Soleil

Mentre, il quesito posto a Manuel Bortuzzo era su Soleil Sorge. Nel dettaglio un’utente voleva sapere se il nuotatore avesse un interesse per l’ex volto di Uomini e Donne. A quel punto il 22enne ha risposto in modo vago.

“Un interesse c’è. Non è un interesse di chissà che tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più. Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire. Però spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei“, ha detto lo sportivo. (Continua dopo il post)

Manuel e Soleil che cantano “come mai” mano nella mano per me sono un grande sì #gfvip pic.twitter.com/swdsCPlVsg — Ylenia Mozzillo (@YleniaMozzillo) October 21, 2021

Aldo Montano parla dell’interesse di Manuel per Soleil

Successivamente Sophie Codegoni ha domandato ad Aldo Montano cosa avessero chiesto a Manuel Bortuzzo nella social room. A quel punto il campione olimpionico ha rivelato quello che il compagno d’avventura ha detto su Soleil Sorge.

“Gli hanno chiesto se aveva un interesse per Soleil e ha detto di sì. Poi ha raccontato che aveva fatto degli incubi in cui la faceva fuori e si era quasi sentito in colpa. Ha aggiunto che tra loro è nata un’amicizia o un po’ più di … ma senza troppi secondi fini“. Il racconto dello sportivo livornese ha lasciato a bocca aperta l’ex tronista di Uomini e Donne.