Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono in crisi: “Segnalazioni sconcertanti” (FOTO)

In queste ore, sul web, è spuntata una segnalazione sconcertante che riguarda Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due, infatti, dopo aver dato alla luce la piccola Luna Marie, pare stiano attraversando un momento di crisi.

La segnalazione è sopraggiunta da due esponenti del mondo dei social, ovvero, l’opinionista Biagio D’Anelli e l’influencer di Instagram Alessandro Rosica. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le segnalazioni su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Tra le coppie più discusse e seguite del mondo dello spettacolo c’è, sicuramente, quella formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due stanno insieme da non molto tempo, tuttavia, la loro storia sembrava così avviata al punto da decidere di mettere su anche una famiglia. I due, infatti, hanno appena avuto una figlia, la piccola luna Marie. A distanza di pochi mesi dal lieto evento, però, sembra che la coppia stia già attraversando un momento di burrasca.

Il primo segnale è sopraggiunto dai social. Da un po’ di tempo, infatti, nessuno dei diretti interessati pubblica contenuti con il partner. Questo è stato già un grande campanello d’allarme in quanto la showgirl è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram. A confermare i sospetti dei fan più assidui, poi, ci hanno pensato Biagio D’Anelli e Alessandro Rosica. I due, infatti, hanno confessato di essere a conoscenza di segnalazioni sconcertanti. (Continua dopo la foto)

I segnali della showgirl

I protagonisti dello scoop, hanno affermato che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese le cose non starebbero andando affatto bene. Al momento, però, non sono trapelate ulteriori indiscrezioni che possano gettare più luce in merito ai motivi che avrebbero spinto i due ad allontanarsi. I diretti interessati, dal canto loro, si sono trincerati dietro un rigoroso silenzio. Tuttavia, la Rodriguez sta disseminando sul web alcuni segnali che stanno dando l’idea che qualcosa non vada.

Nelle scorse ore, infatti, la donna ha pubblicato un contenuto su Instagram un po’ criptico. In particolare, la conduttrice ha pubblicato un’immagine a sfondo nero, al cui interno è presente una frase, ovvero: “Usa l’amore come un ponte”. La frase è alquanto criptica e a tratti malinconica. Questo, dunque, sta fomentando ancor di più i sospetti dei fan della coppia. Adesso non ci resta che attendere per vedere se i due si apriranno un po’ di più o se trapeleranno altre interessanti informazioni in merito.