Patrizia Mirigliani contraria al rapporto tra il figlio Nicola e Miriana Trevisan: “Non farti prendere in giro” (FOTO)

Nicola Pisu e il rapporto con la madre

Chi conosce le vicende personali di Patrizia Mirigliani sa perfettamente che quest’ultima negli ultimi anni si è dimostrata una madre forte e coraggiosa. La padron di Miss Italia dopo anni di sofferenze è stata costretta a denunciare il figlio per cercare di aiutarlo con i suoi gravi problemi di dipendenza.

Allo stesso tempo la donna non ha esitato a difendere Nicola Pisu contro le concorrenti del Grande Fratello Vip 6 che hanno sparlato alle sue spalle. Le parole di Katia Ricciarelli hanno ferito tantissimo la Mirigliani.

Lo sfogo della madre di Nicola Pisu

Recentemente, infatti, Patrizia Mirigliani ha avuto un duro e lungo sfogo dove a parlato del figlio che al momento si trova nella casa del Grande Fratello Vip 6 e dell’atteggiamento di alcuni concorrenti del loft più spiato d’Italia.

“Al GF Vip è entrato un ragazzo con diversi problemi, con un isolamento importante che ha creato negli anni. Ciò che ha detto Katia Ricciarelli non mi è piaciuto e me le ha fatte girare e anche tanto. Mi arrabbio anche perché lei lì dentro è come la nonna di tutti. Ha sparlato dicendo che non capisce Nicola quando parla. Lui non è entrato nel reality da macho sicuro e non è un attore. Nicola sta facendo enormi sforzi e la sua battuta non me l’aspettavo. Davanti a queste battute brutte sono rimasta allibita e mi sono detta che c’è una pochezza del genere umano. Quindi lei è una persona che non capisce che ci sono esseri umani con dei problemi ed è meglio che non vada oltre”, ha detto la donna.

Patrizia Mirigliani contro Nazzaro e Trevisan

Un paio di settimane fa Patrizia Mirigliani ha anche lanciato frecciatina velenosa a Manila Nazzaro, che ha consigliato a Soleil Sorge di non attaccarsi a Nicola Pisu: “Mi dispiace dover constatare che anche alle mie miss ogni tanto si sposta la corona“.

Ora però, la padron di Miss Italia sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto del figlio con un acronimo “N.F.P.I.G”. Stando a tantissimi follower nasconderebbe il messaggio: “Non farti prendere in giro“. Inoltre, sull’account social di Pisu è apparso un fotomontaggio che paragona Miriana Trevisan alla strega Amelia. Ecco le foto: