Il Paradiso delle signore trama 26 ottobre: Ezio turbato, Tina ha un’intuizione

La trama della puntata di martedì 26 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Tina comincerà a registrare il demo per il nuovo film musicale. Ad un certo punto, però, la donna avrà una brillante intuizione.

Per quanto riguarda Ezio e Gloria, invece, dopo l’incontro che hanno avuto, l’uomo si mostrerà profondamente turbato. Pertanto, la donna gli chiederà un secondo appuntamento. Lui accetterà?

Nuovo incontro per Gloria e Ezio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 26 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio si mostrerà particolarmente turbato dopo l’incontro avuto con Gloria. I due non si vedevano da tantissimo tempo, pertanto, sarà davvero difficile, se non impossibile, restare indifferenti dinanzi l’accaduto. Ad ogni modo, se il padre di Stefania sarà molto turbato da quanto accaduto, Gloria sfoggerà un comportamento del tutto diverso. La donna, infatti, si mostrerà particolarmente desiderosa di avere un nuovo incontro con l’ex.

Teresio, però, si mostrerà alquanto titubante all’idea. Ad ogni modo, dopo averci riflettuto a fondo, i due avranno un nuovo incontro. Che cosa accadrà in tale sede? Lo scopriremo nel corso delle puntate della prossima settimana. Su di un altro versante, intanto, vedremo che Tina sarà alle prese con la registrazione del demo per il film musicale. La protagonista, però, avrà un’interessante intuizione.

Trama 26 ottobre: l’intuizione di Tina

Le anticipazioni della puntata del 26 ottobre del Paradiso delle signore, infatti, rivelano che la giovane Amato sentirà cantare Anna e rimarrà piacevolmente colpita dalla voce della giovane. Questa scoperta genererà in lei un pensiero davvero interessante che potrebbe risolvere, finalmente, tutti i suoi problemi. Al Circolo, invece, starà per verificarsi un evento molto importante e di spicco per la società. Ludovica lo scoprirà e non potrà fare a meno di comunicarlo a Marcello.

Per quest’ultimo potrebbe trattarsi di un’opportunità d’oro. Il giovane, infatti, potrebbe avere la possibilità di dimostrare in modo netto e chiaro le sue reali abilità in qualità di sostituto di Parri. Il ragazzo, dunque, si preparerà al meglio in modo da fare una bellissima figura durante un evento così importante. Ludovica, dal canto suo, dopo aver chiesto al giovane di trasferirsi insieme a lei a villa Bergamini, deciderà di rendersi d’aiuto per Barbieri in modo da dargli tutto il sostegno e l’appoggio di cui necessita in questo momento così importante per lui.