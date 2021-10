Oroscopo 23 ottobre 2021: Toro forti, Scorpione verso il raggiungimento di obiettivi

Le previsioni dell’oroscopo del 23 ottobre denotano una giornata molto energica per Toro. I Bilancia devono stare attenti a ciò che dicono, mentre i Pesci sono fortunati in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di essere un po’ più riconoscenti nei confronti di coloro i quali gli hanno offerto il loro aiuto. Nella vita tutti potremmo avere bisogno di una mano, quindi, è opportuno essere disponibili. In ambito professionale, siete un po’ confusi.

Toro. I nati sotto questo segno saranno dominati dalla forza e dalla tenacia. Lottate sempre per i vostri obiettivi, in quanto sono vicini. In amore dovete giocare a carte scoperte, basta nascondersi dietro un dito.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 23 ottobre, i nati sotto questo segno devono impegnarsi un po’ di più per trovare la propria strada. L’impresa potrebbe risultare più ardua del previsto, tuttavia, non arrendetevi alla prima difficoltà.

Cancro. Chi sta lavorando ad un progetto importante, potrebbe ricevere qualche sorpresa inaspettata. Non tirate la corda in amore. Le persone care sono disponibili, ma la loro pazienza non è inesauribile.

Leone. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Cercate di essere più audaci e intraprendenti, specie nei confronti di colore quali lo meritano davvero punto sul lavoro dovete essere pronti a prendere una decisione.

Vergine. Dal punto di vista professionale ci sono delle cose da mettere a posto. Se avete ricevuto qualche delusione in amore, cercate di non farne un dramma. La cosa importante dopo una battuta di arresto è saper rialzarsi.

Previsioni 23 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi non sarà molto difficile far nascere qualche spiacevole discussione. Per tale motivo, è opportuno mantenere la calma e non dire cose che non si pensano. Dal punto di vista del lavoro, invece, dovete essere più testardi e sicuri di voi.

Scorpione. Soddisfazioni in arrivo per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del giorno 23 ottobre, infatti vi invita a continuare ad insistere per raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. In amore siete un po’ distratti, cercate di trovare il modo per stare di più con il partner.

Sagittario. Sul lavoro ci sono delle belle notizie In arrivo, ad ogni modo, dovete essere concentrati. In questo periodo siete un po’ distratti e questo potrebbe causare qualche piccolo rallentamento in ambito professionale.

Capricorno. Cercate di ritagliarmi qualche momento per voi. Approfittate di questo fine settimana per mettere da parte il lavoro e per concentrarvi un po’ di più sui rapporti di coppia o d’amicizia. Nella vita è importante curare i legami.

Acquario. Le stelle sono piuttosto favorevoli per quanto riguarda l’amore. Ad ogni modo, cercate di non crogiolarmi sugli allori. L’amore è come una pianta e necessità di cure quotidiane per poter continuare a vivere e non appassire.

Pesci. Giornata intensa e piena di emozioni per i nati sotto questo segno. Questo è un momento molto gradevole per voi, pertanto, cercate di godervelo. Dal punto di vista del lavoro, invece, se qualcuno non è d’accordo con voi non insistete per fargli cambiare idea.