Raffaella Fico esce dal GF Vip scagliandosi contro Soleil: “Bugiarda, cattiva, vipera”

Raffaella Fico eliminata, Soleil Sorge esulta

In occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda venerdì è stata eliminata Raffaella Fico. U a volta arrivata in studio di fronte ad Alfonso Signorini la soubrette napoletana non aveva nemmeno il biglietto di ritorno.

Quando il conduttore ha letto il nome della gieffina che avrebbe dovuto abbandonare il reality show di Canale 5, Soleil Sorge ha esultato: “Evvai! Godo come un riccio appena nato, bye b***h“.

Lo sfogo della soubrette napoletana

La felicità e le risate di Soleil Sorge per l’eliminazione di Raffaella Fico dal Grande Fratello Vip 6 hanno fatto arrabbiare non poco quest’ultima. Infatti l’ex gieffina in diretta è sbottata così: “Sai Alfonso? Questa ragazza è venuta fuori per quello che è., la falsa e la cattiva. Tesoro io ho una vita e ho da raccontare e tu? Ragazze adesso sapete chi c’è in casa“.

Raffaella Fico contro Soleil Sorge anche dallo studio

Una volta arrivata nello studio del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini e le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, l’ex gieffina Raffaella Fico ha spiegato perché non tollera Soleil Sorge. “Sono stata felice di uscire, ma se fossi rientrata avrei voluto sorridere a quella vipera dalla lingua velenosa. Io non ho mai avuto nulla contro Solei. Però è ovvio che dove una persona per me non è vera, allora reagisco di conseguenza. Perché secondo me è finta in tutto quello che fa e continuerò a dirlo. Ragazzi per me è fasulla e non mi trasmette niente. Mi ritengo una persona molto sensibile e credo si sia visto, però a me lei non piace e non mi arriva al cuore per nulla”, ha dichiarato la ragazza.

Per poi concludere così: “Lei è priva di contenuti, senza attaccare noi non avrebbe dato niente. Ha sorriso quando sono uscita, come la vipera falsa che è. Poi dentro la casa si parla di lei soltanto per la gelosia di Gianmaria e le cattiverie che dice. Si tratta della falsità in persona. Che devo fare? A me non va giù, non mi piace e non ci condividerei nulla. So che a te Sonia piace, ma io non la sopporto”.