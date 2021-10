Amici 21, Albe si dichiara a Serena: “Voglio stare insieme a te”

Ale e Serena sempre più vicini

Mercoledì scorso si è registrata la nuova puntata di Amici 21 e, stando alle anticipazioni forniti in rete, in studio si è parlato del legame che sta nascendo tra Albe e Serena.

I due allievi del talent show di Maria De Filippi si sono già scambiati un bacio e nel daytime di venerdì il pubblico di Canale 5 ha visto la dichiarazione del cantante. Quest’ultimo ha ammesso di provare qualcosa per la compagna d’avventura. Durante un momento di confidenze con i suoi coinquilini, il giovane ha detto a chiare lettere di essere interessato a Serena.

Le dichiarazioni dell’allievo di canto

Nella casetta di Amici di Maria De Filippi, Albe parlando con alcuni allievi del talent show di Canale 5 ha detto: “Vabbè ormai direi che è scontato che, è scontato che c’è un interessa per lei. I rimi giorni mi ricordo che mi autoconvincevo che non fosse bella, che non mi piacesse. Mi dicevo ‘no ma va, non mi piace, ma poi bionda proprio no. Mai avuta una e non mi piacciono proprio le bionde ed è anche riccia’. Però vi assicuro che la canzone ‘Mi Fai Impazzire’ non l’ho dedicata a lei. Ero così concentrato sul pezzo he non l’ho fatta per nessuno. Però mi piace adesso l’ho capito”.

Amici, Albe si dichiara a Serena: “Volevo stare con te”

Dopo aver chiacchierato con i suoi amici, Albe ha rivelato a Serena di aver cambiato i turni delle pulizie per trascorrere del tempo con lei. “Sì è vero che ho cambiato i turni delle pulizie. Come mai l’ho fatto? Perché io voglio stare con te e basta. Questa è la verità“, ha dichiarato l’allievo di canto.

Dopo questa dichiarazione gli alunni del talent show di Maria De Filippi si sono abbracciati ed è quasi scattato un altro bacio. Come la prenderà la presunta fidanzata di Alberto che negli ultimi giorni ha postato delle Stories su Instagram? Staremo a vedere.