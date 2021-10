Oroscopo 24 ottobre 2021, classifica: Leone appagati, Pesci sminuiti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 24 ottobre vedono i Sagittario in cima alla classifica. I Leone sono appagati, mentre i Pesci devono lottare un po’ in più degli altri per raggiungere i propri obiettivi.

Oroscopo primi sei segni

1 Sagittario. In amore dovete essere sicuri di voi e decisi. Se siete incerti, seguite solamente il vostro cuore, lui sicuramente saprà in quale direzione portarvi. Dal punto di vista professionale, invece, non è escluso che possano arrivare delle belle gratificazioni.

1 Leone. L’oroscopo di domenica 24 ottobre vi invita a godervi un po’ di più la compagnia delle persone care. Il caos quotidiano, gli impegni, il lavoro e i problemi spesso vi fanno perdere di vista quello che conta davvero. Non commettete questo errore.

3 Vergine. Giornata di prosperità. Per i nati sotto questo segno sta per cominciare un periodo davvero interessante dal punto di vista dell’amore. Questo è il mese dell’abbondanza, pertanto, se volete allargare la famiglia o trasferirvi, questo è il momento giusto.

4 Bilancia. Le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, sul lavoro potrebbero esserci dei risvolti degni di nota. In amore siete rigidi e troppo ligi al dovere. Questo potrebbe creare qualche dissapore, cercate di appianarlo parlando con calma e tranquillità.

5 Scorpione. Se c’è una cosa che voi proprio non tollerate sono le bugie. Se qualcuno dovesse commettere questo tipo di errore con voi, avrà poco spazio per recuperare. Ad ogni modo, cercate di non soffermarvi solo sulle apparenze e andate un po’ più a fondo quando vi relazionate con una persona.

6 Toro. Nessuno può e deve dirvi ciò che potete o non potete fare. Siete voi i padroni assoluti della vostra vita, pertanto, non lasciate che gli altri mettano bocca sulle vostre decisioni, a meno che non siate state voi a chiedere consiglio.

Previsioni astrali 24 ottobre ultimi sei segni

7 Acquario. Giornata interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia delle persone care. Sul lavoro ci sono delle occasioni da prendere al volo, siate audaci.

8 Pesci. Siete molto impegnati per raggiungere i vostri obiettivi, tuttavia, gli ostacoli non mancheranno. Dal punto di vista professionale vi sentite un po’ sminuiti a volte e questo contribuisce a generare un po’ di preoccupazione e malumore.

9 Ariete. I nati sotto questo segno hanno un grande desiderio di novità. L’oroscopo del giorno 24 ottobre, dunque, vi esorta a ricrearvi qualche occasione interessante e stuzzicante. Sul lavoro potrebbero esserci dei problemi da risolvere.

10 Gemelli. Cervate di riflettere un po’ più a fondo su ciò che desiderate. Se vi trovate in un periodo di confusione, non esitate a chiedere consiglio o aiuto a persone care. Evitate di chiudervi a riccio e prendete di petto le situazioni.

11 Cancro. Non strafate sul lavoro. Spesso tendete ad accettare incarichi anche se non rientrano nelle vostre possibilità. In amore è importante essere chiari, se una storia non va più bene, forse è il caso di parlarne e vedere di giungere ad una soluzione definitiva.

12 Capricorno. Giornata un po’ fiacca. Oggi vi sentite senza forze ed anche un po’ demotivati. Ad ogni modo, si tratta solo di un momento passeggero, non dateci troppo peso. Trascorrete il tempo in compagnia delle persone care, loro sapranno sicuramente come tirarvi su.