GF Vip, Alex Belli svela di sapere cose sul programma che non dovrebbe conoscere: le parole in codice (VIDEO)

Durante una chiacchierata con Manuel Bortuzzo, Alex Belli si è lasciato scappare qualcosa di troppo al GF Vip. Nello specifico, il ragazzo ha lasciato intendere che fosse a conoscenza di alcuni avvenimenti che si sarebbero verificati in casa.

I concorrenti, in teoria, non dovrebbero essere messi al corrente della scaletta del programma, tuttavia, stando a quanto emerso, pare che la verità sia un’altra. Alex, però, consapevole del fatto che stesse raccontando cose proibite, ha adoperato un linguaggio in codice.

Le confessioni in codice di Alex Belli

Dopo la messa in onda della puntata del 22 ottobre del GF Vip, Alex Belli ha fatto delle confessioni a Manuel Bortuzzo. I due stavano mangiando quando, improvvisamente, hanno cominciato a parlare dell’ingresso del fidanzato di Francesca Cipriani. Alessandro, infatti, venerdì è entrato nella casa di cinecittà per restarci. Inutile ribadire come abbia reagito la showgirl che, come al solito, ha avuto delle crisi. Ad ogni modo, i due protagonisti hanno cominciato a dirottare la loro attenzione verso tematiche proibite.

In particolare, Alex ha rivelato che sapeva già che Alessandro avrebbe varcato la soglia della porta rossa. Tuttavia, il giovane ha provato a non farsi capire dal pubblico da casa adoperando un linguaggio in codice. Dalla sua bocca, infatti, è uscito il nome di “Ciccio Pasticcio” soprannome adoperato per non svelare esplicitamente chi fosse il soggetto del suo discorso.

La produzione del GF Vip nei pasticci

Ad ogni modo, i fan più attenti della trasmissione non ci hanno messo molto a capire chi fosse il protagonista di questa vicenda. Manuel, dal canto suo, è apparso molto più stralunato e ignaro dinanzi i discorsi del suo coinquilino. In ogni caso, Alex Belli con le sue parole ha fatto chiaramente capire che il GF Vip comunica eccome con i concorrenti. Questi ultimi, dunque, sembrerebbero essere messi al corrente di alcune cose che accadono sia dentro sia fuori la casa.

Questo, chiaramente, non depone affatto bene nei confronti della trasmissione, la quale rischia di perdere di credibilità. Inoltre, questa non è neppure la prima volta che si manifesta un fenomeno del genere. Anche in precedenti occasioni altri concorrenti hanno fatto capire di essere a conoscenza di dinamiche che, invece, non dovrebbero conoscere. Non ci resta che attendere per scoprire se ci sarà una replica da parte dello staff o del protagonista di questo gossip.