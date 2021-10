GF Vip, grida fuori la casa contro Francesca Cipriani, la regia censura tutto: cosa è successo (FOTO)

Qualche ora fa si è verificato un fenomeno piuttosto increscioso al di fuori della casa del GF Vip che ha riguardato Francesca Cipriani. Nello specifico, alcune persone sono andate al di fuori della casa di Cinecittà per parlare con lei.

Tali individui si sono recati al di fuori dell’abitazione con uno scopo ben preciso, ovvero, far sapere alla donna che cosa stesse pensando il pubblico di lei. La regia del programma, però, ha agito con una censura. Scopriamo cosa è accaduto.

Le grida contro Francesca Cipriani

Al di fuori delle mura della casa del GF Vip sono arrivate delle persone il cui obiettivo è stato quello di mandare un messaggio a Francesca Cipriani. Le persone in questione, infatti, hanno cominciato a fare il nome della showgirl, in modo da riuscire ad attirare la sua attenzione. Successivamente, poi, hanno fatto la loro comunicazione. Nello specifico, hanno detto alla donna che non fosse ben accetta dal pubblico da casa.

Le grida sono state piuttosto stridule, tuttavia, si è evinto chiaramente che quelle persone erano lì per esortare Francesca a cambiare atteggiamento in quanto quello che sta adoperando la sta penalizzando parecchio. Ad ogni modo, dopo pochissimo tempo, la regia del programma ha provveduto a censurare quanto stesse accadendo. La censura, però, non è stata rivolta al pubblico da casa, bensì alla destinataria del messaggio. Pertanto, gli autori hanno cominciato ad alzare il volume della musica affinché non fosse possibile udire le parole delle persone fuori la casa. (Continua dopo la foto)

La censura del GF Vip

Questo gesto, tuttavia, ha creato molto sgomento, innanzitutto perché pare che Francesca Cipriani stia deludendo il pubblico del GF Vip. In un primo momento, infatti, la showgirl era molto amata dai telespettatori. I suoi modi di fare un po’ bizzarri e svampiti hanno sempre colpito il pubblico. Tuttavia, da un po’ di tempo sembra che le cose stiano andando in modo completamente diverso.

Molto probabilmente, le reazioni estreme che la donna sta avendo non stanno convincendo. Specie le sceneggiate messe in scena ogni volta che ha ricevuto una sorpresa dal suo fidanzato pare abbiano stancato. Ad ogni modo, la diretta interessata non è sembrata cambiare il suo comportamento, anzi. In queste ore sta trascorrendo il suo tempo in compagnia del fidanzato Alessandro e non mancano le sue solite scenate.