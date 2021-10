Oroscopo 25 ottobre 2021: soldi in ballo per Bilancia, Cancro desiderosi d’amore

Secondo l’oroscopo del 25 ottobre i nati sotto il segno dei Pesci devono prepararsi a dei cambiamenti. I Gemelli sono un po’ fiacchi, mentre gli Scorpione devono osare

Previsioni 25 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete. La settimana comincerà con parecchie cose da fare. Cercate di ottimizzare al meglio i tempi, in modo da riuscire a fare tutto senza troppi sforzi. In amore siete un po’ troppo razionali. Lasciatevi andare un po’ di più.

Toro. Giornata di alti e bassi in amore. Se state affrontando dei cambiamenti importanti, è necessario essere cauti. Non siate frettolosi su certe decisioni, specie se riguardano il vostro futuro. Sul lavoro ci vuole tanto impegno e dedizione per ottenere gli obiettivi prefissati.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 25 ottobre 2021 denota un lunedì piuttosto fiacco. Questa non è certamente la giornata che amate maggiormente, tuttavia, non temete, si tratta solo di un momento passeggero.

Cancro. L’amore è tutto ciò di cui avete bisogno in questo momento. I nati sotto questo segno sentono un forte desiderio di amare e di essere amati. Se siete single, però, cercate di non accontentatevi di chiunque solo per soddisfare un vostro desiderio.

Leone. Oggi ci saranno delle belle occasioni in amore. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, insistete, perché raggiungerete dei traguardi importanti. In ambito professionale, invece, saranno favoriti coloro i quali hanno progetti grandi.

Vergine. buon momento per le emozioni. La giornata odierna potrebbe trascorrere un po’ a rilento, specie per quanto riguarda la mattina. Dal pomeriggio, però, la Luna torna favorevole e potrete tornare a sorridere.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono dei soldi in ballo, cercate di non commettere sciocchezze. Se state lavorando ad un grosso progetto, valutate attentamente i pro e i contro. Dal punto di vista delle emozioni, invece, siete un po’ freddi.

Scorpione. L’Oroscopo del 25 ottobre 2021 esorta i nati sotto questo segno a darsi da fare sul lavoro. Il periodo è positivo e non è escluso che possano nascere anche dei contatti nuovi ed interessanti. In amore ci vuole un po’ di novità e inventiva.

Sagittario. Giornata molto interessante sul fronte professionale. Ci sono delle novità in arrivo, pertanto, non arrendetevi. Le stelle vi invitano a prendere al volo certe occasioni, non lasciatevi scappare dei treni, perché passeranno una sola volta.

Capricorno. Ci sono grandi cose in ballo per voi. Dal punto di vista professionale potrebbe sbloccarsi qualcosa per coloro i quali sono alla ricerca. In amore, invece, la situazione è un po’ piatta, potrebbe essere difficile trovare l’anima gemella.

Acquario. Non demordete. Se state lottando per raggiungere un obiettivo o per superare un ostacolo, questo non è il momento di arrendersi. Ci sono delle buone notizie in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Previsto ingresso di denaro.

Pesci. Attenzione alle faccende di cuore. Questo lunedì potrebbe cominciare un po’ sottotono, tuttavia, a partire da questo pomeriggio la situazione migliorerà. Se volete cambiare qualcosa della vostra vita che non vi piace, questo è il momento adatto.