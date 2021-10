Joele Milan e Ilaria Melis: lei rivela cosa è accaduto dopo Uomini e Donne e quello che c’è tra di loro

Lo sfogo di Ilaria Melis

Da quella famosa registrazione nella quale è avvenuta la tanto attesa ‘cacciata di Joele Milan dal Trono classico di Uomini e Donne‘ sono ormai trascorse alcune settimane. Negli ultimi giorni, però, grazie ad uno scatto condiviso dall’ex tronista veneto siamo venuti a conoscenza che quest’ultimo e l’ex corteggiatrice Ilaria Melis si sono visti dopo l’addio al dating show di Maria De Filippi.

Ma i due ragazzi si stanno frequentando ancora? Sembrerebbe proprio di sì e a confessarlo è stata la giovane in una serie di Stories su Instagram in cui ha risposto ai suoi seguaci.

Lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Rispondendo ad alcune domande che i suoi follower le hanno posto con l’apposito box domande su Instagram, Ilaria Melis ha risposto così: “Non mi sono mai espressa sull’argomento per il semplice fatto che non penso che le mie parole possano, o debbano, farvi cambiare idea su quello che avete visto in puntata e dopo. Ho profondo rispetto di ogni opinione però volevo farvi notare una cosa che magari vista dal di fuori può sfuggire. Io e Joele siamo due persone che si sono conosciute all’interno di un contesto televisivo, ci siamo piaciuti dalla prima esterna , leggo commenti tipo ‘falsi, eravate già d’accordo’… non penso di essere falsa perché voglio continuare a conoscere una persona che mi piace anche fuori da quel contesto, penso anzi che sarebbe stato tanto falso se noi una volta che, secondo voi, ci siamo “usati per i nostri scopi”, fossimo usciti e tanti cari saluti”.

Per poi continuare in questo modo: “Poi, forse magari uno non se ne rende conto, ma per sopportare tutto il casino mediatico dopo che è uscito… dopo quella è stata una totale incomprensione, ci vuole tanto coraggio, e per due persone che vogliono solo fare business è troppo. Se non sono mosse da un reale interesse qualsiasi persona molla, perché è veramente tanto per due ragazzi”.

Ilaria e la frequentazione con Joele Milan

Dopo aver letto delle domande dei suoi follower, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto che lei e Joele sono due ragazzi che si piacciono, dentro o fuori da un contesto televisivo è uguale, continuano a conoscersi, a piacersi perché all’interno di quel programma, al di fuori delle cose che ci permetteva la redazione non è successo nulla, c’è stato il nulla tra lui e l’ex tronista al di fuori di quello che ci permetteva la redazione.

“Considerando che il nostro percorso è durato un mese io Joele non lo conosco tanto, come Joele non conosce Ilaria, quello che stiamo facendo noi è un percorso di conoscenza, io ho voglia di vivermi lui, non il contesto, non quello che c’è intorno vi basterebbero 5 minuti passati in compagnia mia e sua per capire che di falso non c’è niente e penso che l’amore, vabbé amore prendiamolo un po’ con le pinze, più che giudicato vada vissuto e al momento siamo due ragazzi che vogliono viverselo. Mi fido di lui e ho abbandonato la gelosia, penso che ognuno va dove vuole andare e perde ciò che vuole perdere”, ha concluso la ragazza.