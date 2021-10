Fabrizio Corona artefice dell’ingresso di Alessandro al GF Vip, Alex Belli svela tutto: “Lo sapevo, me lo disse” (VIDEO)

Fabrizio Corona dietro l’incontro tra Francesca ed Alessandro? Il sospetto

Nonostante sia dentro il suo appartamento di Milano, pare che Fabrizio Corona sembra essere sempre più immischiato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Infatti, dopo aver gestito il triangolo ‘amoroso’ Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Greta con tanto di video dichiarazione della fidanzata del ragazzo girato nel suo ufficio, ora il nome dell’ex re dei paparazzi è sto fatto di nuovo in casa.

Stavolta c’0netra l’incontro del vulcanico Alessandro Rossi con la sua fidanzata Francesca Cipriani. Una reunion avvenuta venerdì scorso all’interno del loft più spiato d’Italia.

Le dichiarazioni di Alex Belli

Come accennato prima, venerdì sera in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 Alessandro Rossi ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà dove abiterà un paio di giorni in qualità di guest star. Stando al racconto di Alex Belli dietro potrebbe esserci proprio Fabrizio Corona.

“Alessandro non starà qua solo un giorno, me lo aveva detto Ciccio Pasticcio, perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”, ha confessato l’attore di Centovetrine. Quest’ultimo si è rivolto a Manuel Bortuzzo, togliendo poi ogni dubbio sull’identità di “Ciccio Pasticcio” scrivendo a chiare lettere con le dita il nome “Fabrizio Corona” sul tavolo.

Fabrizio Corona e Alessandro Rossi si conoscevano già

A dire il vero, infatti, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e Alessandro Rossi si conoscevano già. Nel dettaglio, in queste ultime ore, non a caso, in rete e sui vari social network sta girando un filmato che mostra insieme l’imprenditore col fidanzato di Francesca Cipriani che festeggiano e bevono champagne insieme. Addirittura il ragazzo chiama amico mio l’ex marito di Niva Moric. Ecco la clip in questione che in pochissimo tempo è diventata virale: