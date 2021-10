Il crollo di Flaza ad Amici: “Dopo la depressione ho dormito anche nelle stazioni, non avevo soldi” (VIDEO)

Flaza prova a spiegare perché si comporta così ad Amici

Dopo i casting Flaza ha avuto la possibilità di far parte della classe della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma in diverse occasioni l’allieva di canto non ha rispettato le regole del talent show Mediaset.

Chi ha seguito il programma sa perfettamente quello che le è accaduto durante l’ultima registrazione, ma in uno dei ultimi daytime la ragazza dato delle spiegazioni per giustificare certi suoi atteggiamenti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato Flaza.

La confessione della cantante

In pratica, la cantante Flaza durante un confronto con la sua prof di canto Lorella Cuccarini ha confessato di essere stata in depressione e aver affrontato anni davvero complicati.

Mentre la professionista romana cercava in tutti i modi di consolarla, la diretta interessata ha anche rivelato di aver dormito nelle stazioni nel suo periodo nero. Una confessione che ha commosso l’ex padrona di casa de La vita in diretta ma anche il pubblico da casa. (Continua dopo il video)

Per la prof Lorella Cuccarini è importante capire chi è Flaza! #Amici21 pic.twitter.com/idzlihPFvA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 21, 2021

Il crollo di Flaza ad Amici 21

Parlando con la sua prof Lorella Cuccarini, Flaza ad Amici ha detto di aver avuto tantissimi problemi e non mi è sentita capita nemmeno a casa sua. Questo ha portato a chiudersi. Per molti anni ha faticato parecchio ad aprirsi all’esterno. Adesso però le cose stanno cambiando. La verità è che ho trascorso due anni e mezzo in depressione.

“Non sono più uscita e non ho più avuto amici, non avevo più nulla, soldi, non mi appassionavo a nulla. ​Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori. Ho dormito nelle stazioni. Ci sono alcune cose che ancora non ho sistemato di me. Sto cercando di lavorare su diversi aspetti per migliorarmi, ma non è molto semplice. L’arroganza è un mio modo di difendermi. Quando ci sono situazioni in cui mi sento da meno metto questo scudo per difendermi”, ha dichiarato l’allieva del talent show di Maria De Filippi.