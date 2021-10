Belen Rodriguez lascia Antonino Spinalbese? “Non si vedono da settimane”, il rumor

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi? L’indiscrezione

C’è un alone di mistero sulla relazione sentimentale tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ricordiamo che la scorsa estate la conduttrice di Tu sì que vale e il suo giovane compagno sono diventati genitori della bellissima Luna Marì.

Nonostante ciò, stando a delle voci che circolano in rete, pare che i due starebbero attraversando una crisi profonda. Le indiscrezioni degli scorsi giorni sono state confermate e rilanciate da Deianira Marzano, l’influencer napoletana che è molto esperta quando si parla del gossip nostrano. vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo alla coppia.

L’indiscrezione di Deianira Marzano

Stando alle recenti dichiarazioni di Deianira Marzano, tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbe addirittura peggiore di quella che è stata descritta sul web. Nel dettaglio, pare che la modella argentina non vorrebbe nemmeno più vedere il padre di sua figlia Luna Marì. Cosa ha fato di così grave? Stando a quanto riportato l’influencer campana, i due non si vedono da giorni: “Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina”.

Poi l’esperta di gossip sul suo account Instagram ha fatto vedere ai follower uno scatto della mamma della conduttrice di Tu sì que vales impegnata con i nipotini. Gira voce che quando la soubrette sudamericana non è a casa, è sua madre che si prede cura di loro.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si sentirebbero da 3 settimane

“Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto. I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane”, ha riferito Deianira Marzano su Instagram attraverso una serie di Stories.

Nel frattempo, però, i diretti interessati mantengono il silenzio assoluto, con i follower che aspettano almeno un segnale da parte di Belen Rodriguez, che non si è mai nascosta per quanto riguarda la sua vita sentimentale e privata. Staremo a vedere se nei prossimi giorni dirà qualcosa a riguardo.