Uomini e Donne registrazione 24 ottobre: due baci inaspettati, Ida sotto inchiesta

Domenica 24 ottobre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione sono state trattate prima le vicende del trono over e poi quelle del classico. Come sempre, non sono mancati i battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Glgani.

Ad ogni modo, i veri colpi di scena hanno riguardato i più giovani. Nel corso della puntata, infatti, ci sono stati due baci importanti. Scopriamo quali e tutte le anticipazioni trapelate dalle talpine presenti in studio.

Spoiler registrazione 24 ottobre trono over

Come di consueto, dopo ogni registrazione di Uomini e Donne trapelano degli spoiler in merito a quanto accaduto e ciò che è successo il 24 ottobre è esilarante. Maria De Filippi è partita, come al solito, dal trono over e, in particolar modo, da Gemma. Quest’ultima si è seduta al centro dello studio ed ha cominciato a narrare le sue vicende sentimentali. Purtroppo, la dama è stata scaricata anche dal suo nuovo spasimante. Quest’ultimo, infatti, l’ha accusata di non essere realmente interessata a conoscere un uomo quanto, piuttosto, a mantenere solido il suo posto in studio.

Questa decisione ha generato molto caos in studio, specie da parte di Tina, la quale non ha perso occasione per attaccare la sua acerrima nemica. Restando sempre in tema di trono over, poi, si è parlato anche di Ida. La Platano è stata pesantemente attaccata in studio da molti esponenti. Specie la Cipollari è sembrata alquanto dura nei suoi confronti. Il motivo risiede, molto probabilmente, nel fatto che anche la conoscenza con Diego non stia dando i frutti sperati.

Due baci appassionati al trono classico

A questo punto, dunque, la donna è stata accusata di essere lei la causa della fine di tutte le sue relazioni. Il clima è diventato così aspro e ostile, al punto che la dama si è trovata a dover abbandonare più volte lo studio. Non si sa con esattezza se, alla fine, sia rientrata oppure sia andata via. Al trono classico, invece, durante la registrazione del 24 ottobre di Uomini e Donne ci sono stati due colpi di scena.

Il primo ha riguardato il bacio tra Andrea Nicole e Ciprian. I due sono molto in sintonia e la tronista ha dichiarato di avere molta più attrazione per lui che per Alessandro, tuttavia, non si fida del giovane. Il secondo colpo di scena, invece, ha riguardato Roberta, la quale si è trovata a scambiarsi un bacio con Luca.