GF Vip, scoppia la passione tra Sophie e Gianmaria, ma qualcosa non torna: “La regia censura…” (FOTO)

In queste ore c’è stato un inaspettato avvicinamento tra Sophie e Gianmaria nella casa del GF Vip. Tra i due sembravano non esserci i presupposti per la nascita di un legame, tuttavia, pere che d’improvviso tutto sia cambiato.

Ad ogni modo, gli utenti più attenti del web si sono resi conto di alcuni fatti inattesi. I telespettatori più assidui, che sono soliti seguire la diretta 24h, infatti, hanno notato che la regia del programma è come se stesse provando ad “insabbiare” qualcosa. Ecco cosa è emerso.

L’avvicinamento tra Sophie e Gianmaria

Alcune ore fa, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono lasciati andare alla passione nella casa del GF Vip. Dopo svariati tira e molla e dopo che l’ex tronista di Uomini e Donne ha accusato il coinquilino di non essere affatto il suo tipo, i due si sono baciati. Nella notte, infatti, le telecamere a infrarossi hanno ripreso dei baci molto passionali che i due si sono concessi sotto le coperte. Ad ogni modo, i telespettatori più attenti della trasmissione hanno notato delle cose sospette.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato la segnalazione di alcuni utenti. In molti cominciano a credere che il programma sia davvero pilotato e che ci sia un nesso tra l’ingresso di Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, e l’avvicinamento tra Sophie e Gianmaria. Alcuni spettatori hanno notato che il nuovo arrivato sia solito fare delle rivelazioni che, in realtà, non potrebbe fare, quasi come se sapesse quali siano le cose che accadranno prossimamente nel reality show di Canale 5.

Lo strano comportamento della regia del GF Vip

La regia, dunque, non sta facendo altro che continuare a staccare le inquadrature in modo da censurare le indiscrezioni che il giovane si sta lasciando scappare. Nel frattempo, molti utenti del web stanno cominciando a nutrire dei dubbi sull’avvicinamento tra Sophie e Gianmaria al GF Vip. I due ragazzi, infatti, sono stati accusati di simulare un interesse solamente per generare un po’ di sgomento e per far parlare di sé.

Da sempre, infatti, nei reality show le cose che maggiormente incuriosiscono i telespettatori sono sempre state le liti o le storie d’amore. Di discussioni ce ne sono già state parecchio durante questa edizione, specie per quanto riguarda Sophie, Soleil e Gianmaria. Pertanto, adesso è tempo di lasciare un po’ di spazio in più ai sentimenti.