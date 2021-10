GF Vip, Miriana e Nicola momento osé sotto le coperte: “Le sta facendo un…” web senza parole (VIDEO)

La casa del GF Vip si tinge di rosso, in queste ore, infatti, c’è stato un forte avvicinamento tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Dopo la titubanza e i rifiuti da parte della showgirl, pare che ci sia stato molto altro.

I due, infatti, si sono concessi un momento di intimità sotto le coperte e i fan più attenti della trasmissione hanno notato qualcosa di davvero inaspettato. Scopriamo che cosa è emerso.

Nascono coppie nella casa del GF Vip

Questo fine settimana appena trascorso è stato davvero di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip. Due coppie, infatti, sembrano essersi formate e tra loro pare si sia venuto a creare un rapporto anche piuttosto intimo. La prima è quella formata da Sophie e Gianmaria, mentre la seconda, nata sotto i riflettori del GF Vip, è quella tra Miriana e Nicola. Tra i due sembravano non esserci i presupposti per la nascita di un nuovo amore. La donna, infatti, durante la scorsa puntata del reality show, ci aveva tenuto a mettere dei paletti ben evidenti.

La protagonista, infatti, ha dichiarato di non sentirsi pronta a lasciarsi andare con il giovane. Ad ogni modo, pare che dopo poco tempo le cose siano radicalmente cambiate. Le telecamere del reality show, infatti, hanno inquadrato delle scene piuttosto intime nella casa. In particolare, sembrerebbe che i due si siano lasciati andare un po’ troppo sotto le coperte.

Il momento intimo tra Miriana e Nicola

Stando a quanto emerso da alcune clip che stanno circolando sul web, infatti, pare che Nicola e Miriana abbiano fatto un qualcosa di molto intimo nella casa del GF Vip. Mentre erano sotto le coperte, infatti, i fan hanno notato degli strani movimenti delle coperte, proprio all’altezza delle parti intime. Questo, dunque, ha generato subito un polverone enorme tra i telespettatori.

L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato il video in questione ed ha detto di non credere che i due possano essersi davvero spinti così oltre. Risulta alquanto strano che Miriana, dopo aver dichiarato di non volersi impelagare in situazioni sentimentali, si sia addirittura lasciata andare a dei momenti molto intimi sotto le coperte. Ad ogni modo, per il momento la questione resta ancora piuttosto intricata e nell’ombra. Non ci resta che attendere per vedere se i diretti interessati commenteranno la vicenda.