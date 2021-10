Paura per Chiara Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria in ospedale: “Deve stare sotto controllo” (FOTO)

Questo fine settimana è stato piuttosto difficile per Chiara Ferragni e Fedez, in quanto la loro figlia Vittoria è stata poco bene ed è stata portata in ospedale. La piccola ha cominciato a mostrare i primi sintomi venerdì notte.

Con il passare delle ore e dei giorni, però, la situazione si è aggravata, al punto che è stato necessario un ricovero. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il primo malore della figlia di Chiara Ferragni e Fedez

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez è stata portata in ospedale. La piccola Vittoria ha cominciato mostrando sintomi tipici della bronchite. Nello specifico, ha avuto difficoltà respiratorie, gola e naso chiusi, febbre e malessere generale. I suoi genitori, dunque, venerdì notte l’hanno portata in ospedale per dei controlli. In tale sede è stata diagnosticata una bronchite alla piccola, pertanto, i medici l’hanno fatta tornare a casa previa prescrizione di medicinali.

Nelle ore successive, poi, la coppia ha mostrato i progressi della piccola che, finalmente, sembrava stare meglio. Sabato 23 ottobre, infatti, la neonata ha compiuto 7 mesi e in famiglia c’è stato anche qualche moderato festeggiamento. Ad ogni modo, nelle ore successive la situazione è peggiorata. Sabato notte, infatti, Vittoria è stata nuovamente male, al punto da spingere i suoi genitori a tornare al pronto soccorso immediatamente.

La seconda corsa in ospedale e il ricovero

Domenica sera, infatti, sia Chiara Ferragni sia Fedez hanno pubblicato dei post su Instagram in cui hanno annunciato che la loro figlia Vittoria fosse ricoverata in ospedale. La piccola ha avuto una nuova crisi, pertanto, è stato necessario recarsi presso una struttura sanitaria adeguata. Stavolta, però, i medici hanno deciso di tenere sotto controllo la creatura, in modo da scongiurare ogni pericolo.

I suoi genitori hanno provato a rassicurare i fan dicendo che Vittoria fosse molto stanca e provata ma che, tuttavia, stesse abbastanza bene. Nello specifico, sembrerebbe che la neonata abbia contratto un virus, passatole dal fratello Leone, che in genere è molto comune tra i bambini. Tuttavia, considerando il fatto che Vittoria sia davvero troppo piccola, i dottori hanno ritenuto opportuno avere qualche accortezza in più. Dopo questo aggiornamento, Chiara e Fedez sono spariti dai social e la cosa, chiaramente, non sta facendo altro che generare preoccupazione e apprensione da parte dei fan. Non ci resta da fare altro che attendere nuovi aggiornamenti.