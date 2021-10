GF Vip, Manila Nazzaro attacca Sophie e difende Soleil: “Ha detto che è una strega e un’arpia”

Raffaella Fico critica l’atteggiamento di Soleil

Chi ha seguito la puntata del Grande Fratello Vip 6 di venerdì scorso ha notato che Soleil Sorge ha reagito all’eliminazione di Raffaella Fico in maniera davvero bizzarra. Per questo motivo, Manila Nazzaro le ha fatto notare l’atteggiamento assunto con l’ex gieffina non è stato dei migliori.

L’esultanza dell’ex naufraga non è passata inosservata anche alla soubrette napoletana, che dallo studio ha detto: “Lei è venuta fuori per la falsa e vipera che è. Non mi stupisce mica questo comportamento. Lei è finta e continuerò a ripeterlo. Una ragazza finta e perfida in tutto quello che fa, non mi trasmette niente e non la sopporto. Per me è la falsità in persona“.

Sophie Codegoni contro la Sorge

Ma non è finita qui, perché della medesima opinione di Raffaella Fico, eliminata del Grande Fratello Vip 6, è anche Sophie Codegoni. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne venerdì notte immediatamente dopo la lunga diretta su Canale 5 ha criticato Soleil Sorge. “Che vipera, con l’uscita di Raffa è stata proprio un’arpia“, ha dichiarato la 19enne. (Continua dopo il post)

Per tutti quelli che dicono che Manila non dice le cose in faccia, adesso sta dicendo a Sophie quello che ha detto ieri ad Ainett in giardino (riguardo la nomination di Soleil). “Le parole cattiva e arpia erano fuori luogo” #gfvip pic.twitter.com/LznHgefeLh — Ste 22 ✨ (@Sterny2222) October 23, 2021

Manila Nazzaro contro Sophie Codegoni, le dichiarazioni su Soleil Sorge

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda venerdì scorso nella casa più spiata d’Italia sono scoppiate delle scintille tra donne. Manila Nazzaro si è scagliata contro Sophie Codegoni per le frasi che ha rivolto a Soleil Sorge.

“Prima dice che la stima come donna e come tutto poi ieri le ha addirittura detto che è un’arpia. Cioè anche no, questo non mi piace. Questo perché? Soltanto perché ha esultato per l’uscita di Raffaella? Ma questo è un modo di fare di Soleil. Se ogni volta queste si sentono attaccate da qualsiasi cosa non ne usciamo più. Perché poi lei alza il braccio e loro ‘ha alzato le braccia ce l’ha con noi’. Cioè state calme. Ok che è un modo di fare discutibile e a Sole le ho detto ‘non mi è piaciuto quello che hai fatto’. Ma da qui a dire che è una str***a, un’arpia, una strega è diverso”, ha dichiarato l’ex Miss Italia.