Amici, l’ex di Albe si arrabbia: “Ho scoperto che aveva baciato Serena dal web. Ora dico tutta la verità”

Il bacio tra Albe e Serena

In questo primo mese di programmazione della 21esima edizione di Amici il pubblico ha visto di tutto e di più. Ad esempio alcuni allievi che non rispettano le regole, eliminazioni clamorose, presunti flirt e un probabile tradimento.

Ad esempio, lo scorso giovedì presso gli studi Elios è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi e dagli spoiler messi in giro in rete si è venuti a conoscenza che Albe aveva baciato Serena. La fidanzata del cantante però sul suo account Instagram ha pubblicato una Storia con la notizia e numerose emoji di clown.

Le precisazioni del produttore di Albe

A quel punto, dopo la reazione della ragazza, il produttore di Albe ha fatto un po’ di chiarezza per evitare delle tensioni tra i numerosi fan del cantante del talent show di Maria De Filippi.

“Ho notato che su Twitter oggi si parla tanto di questa cosa. Ci tengo a confermare che Albe adesso è single. Lui è liberissimo di stare con chi gli pare o fare quello che vuole. Tutto è nato perché 2 settimane fa è finita on line una foto di Albe in videochiamata con quella che allora era la sua ragazza. Però lui non è impegnato al momento e non lo era quando ha iniziato ad avvicinarsi alla persona che frequenta adesso. Quindi basta con questi commenti cattivi e privi di verità. Lui è nel programma per fare musica, le persone dovrebbero parlare di quello”, ha fatto sapere il professionista.

Albe, adesso parla la sua ex fidanzata

Domenica pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la puntata di Amici 21 dove si vede il tanto chiacchierato bacio tra Albe e Serena. Immediatamente dopo la puntata la ex fidanzata del cantante ha condiviso un post in cui ha detto di essere stata lasciata pochi giorni prima del bacio con l’allieva di ballo. “Non sono abituata a fare questo genere di “storie” ma ho notato che le persone (giustamente) continuano a non capire, dicendo però cose non vere riguardo a una situazione che per me è delicata. Per questo motivo ho capito che non ha più senso stare in silenzio e tenere la verità solo per me. Sono stata lasciata 4 GIORNI prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con 5″, ha tuonato la giovane.

Per poi concludere così: “Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni, in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi solo per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo! Concludo dicendo che non so se i loro primi avvicinamenti siano avvenuti prima o dopo la nostra rottura perché i daytime messi in onda sono vecchi. Questo lo può sapere solo lui.. ma sono convita del fatto che anche se a volte fatica ad uscire alla fine la verità esca sempre”.